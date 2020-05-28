駁亂象說法　蘇貞昌：政府已紓困950萬人

因為新冠肺炎疫情造成社會的負面影響，蘇內閣自四月分展開紓困措施，卻遭社會批評紓困目、慢，行政院長蘇貞昌今日在行政院會中表示，政府從「發現金、助貸款、減負擔」三路並進，已紓困合計約950萬人。行政院發言人丁怡銘在行政院會後的記者會中，轉述蘇貞昌在行政院會裁示，他指出現在外界有些人批評政府紓困亂、慢，其實數據會說話。從4月21日特別條例修正通過至今，政府從「發現金、助貸款、減負擔」三路並進，且迅速到位，為受創企業與個人提供及時雨。蘇貞昌指出，在「發現金」的部分，已發放約新台幣700億元、嘉惠近380萬需要幫助的民眾，同時也讓3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業。「助貸款」部分，已核貸約7600億元，幫助超過70萬個個人或企業度過難關；在「減負擔」方面，也已讓超過500萬個個人、家庭、業者減輕負擔。整個來說，政府才用一個多月的時間，就已紓困合計約950萬人，這應該好好對社會各界說明。正因為政府對產業及勞工的種種紓困措施，在穩住就業上，發揮一定效果，所以台灣4月的失業率雖較為上升，但比起其他國家，升幅相對來得小。另外，蘇貞昌也提到，截至昨天為止，國內已連續45天、超過3個潛伏期無本土病例，前天他召集各部會首長研商後，疫情指揮中心也宣布，只要到6月7日，國內都沒有社區感染，順利達成滿4個潛伏期無本土病例，政府就會採取「邊境風險嚴管，國內鬆綁」的方式，擴大開放國內民眾正常生活。他說，很快政府就會推出下階段刺激消費、活絡商圈、帶動國旅等振興措施，請各部會通力合作。另外，包括加速、加大公共建設，持續推動投資台灣三大方案，促進民間投資等，也都請主政部會積極辦理，「近日我會安排到各地查核進度」。