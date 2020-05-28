巷仔內／蘇揆說半數人口接受紓困　你敢信嗎？

行政院長蘇貞昌今日在行政院會中，特別強調行政院自4月下旬因應新冠肺炎影響展開的紓困方案，包括「發現金、助貸款、減負擔」三部分，迄今已經紓困合計約950萬人。以全國總人口約2300萬人來看，獲得紓困的比例為41.3%，等於每三個人中，一定有一個人獲得紓困，但實際上真的如此嗎？蘇揆表示，「發現金」的部分，已發放約新台幣700億元、嘉惠近380萬需要幫助的民眾，同時也讓3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業。「助貸款」部分，已核貸約7600億元，幫助超過70萬個個人或企業度過難關；在「減負擔」方面，也已讓超過500萬個個人、家庭、業者減輕負擔。照這樣看來，既然獲得紓困的比例為41.3%，換言之，依內政部戶政司的資料，全國有885萬戶，意即平均下來，每戶都應該最少有一個人獲得了這波紓困方案的照顧。但，事實真的是這樣嗎？就說蘇揆的「助貸款」好了，一口氣核貸7600億元，號稱幫助超過70萬個人或企業度過難關。但事實是什麼？5月14日時代力量立委邱顯智在立院質詢時表示，接獲基層行員陳情，說各大銀行為了搶業績，紛紛設下KPI目標，要求行員使命必達，導致行員不只要忙紓困申請，還要拼命拉業績，甚至為了達標，就連不需要紓困的對象也拉來當客戶。時任金管會主委的顧立雄又是怎麼回應的？「金管會希望各銀行的KPI最後是以獎勵為主，而非懲罰。」再說「發現金」，紓困金的金額是一萬元到三萬元，問題是，金額的多寡並不是因為民眾的經濟情況來區分，而是依照其行業別不同而定。舉例來說，中低收入戶弱勢才多領1500元，計程車司機卻能領到6萬元，從政府就開始創造始起初點的不平等，紓困怎麼可能不亂？再說「減負擔」這項措施主要是針對企業，使其緩繳工業區、加工出口區、國營事業土地的租金、管理費及其他雜項費用。與一般勞工的關係實在不大，充其量是降低了企業負擔，但勞工依然可能「被放無薪假」或「被失業」。這兩天連位於台北市的文華東方酒店都不堪虧損，進行了大規模的裁員。如此，蘇揆還大剌剌地表示政府紓困沒有亂象？有四成的民眾被紓到困？真不知道是誰給他的勇氣，是梁靜茹嗎？日前有媒體報導，為領紓困金，不少老人申報時強調子女未盡撫養責任，再加上離婚夫妻同戶或夫妻同戶卻未同住；也有母子原本同住，兒子突然遷出戶籍，母子都申請紓困金等情況，這不叫亂象，什麼才叫亂象？紓困，當然是好事，只不過明明政府擁有大數據卻放著不用，反而想破腦袋要怎麼「排富」、「救急」，搞了老半天卻落個「紓者不困、困者不紓」的下場。紓困，你敢信？