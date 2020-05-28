港版國安法通過　國民黨請蔡英文說清楚關鍵立場

中共人大今天(28)通過「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（俗稱「港版國安法」），國民黨高度憂慮，並呼籲蔡英文總統說清楚「可停止適用港澳條例一部或全部」的完整立場與內容。國民黨表示，基於歷史淵源與同胞情懷，始終支持香港地區維持自身獨特地位，保持有別於大陸地區的民主與自由。「港人治港、高度自治」為中共當局對香港人民的承諾，此次中共當局決定在港設置安全機構，觸動港人敏感神經，缺乏充分溝通，傷害大陸與香港間本已脆弱的互信基礎，令人遺憾。國民黨呼籲中共當局、港府與香港各界充分溝通、理性對話，重現香港立法與司法的高度自治。國民黨強調，挺香港爭取自由民主的態度不會改變，只要有利於港澳人民自由、民主、人權和繁榮，國民黨都樂觀其成。目前，國民黨立院黨團已依中華民國憲法精神與規範，積極研擬相關法律提案與政策建議，利用具體修法作為完善「港澳關係條例」，以支持香港人民爭取自由民主，讓相關庇護規範明確可行。國民黨認為，挺香港需要具體行動，需要道德勇氣，蔡英文總統目前僅提出組成專案小組研議人道救援行動方案，但如何救援、給予什麼樣的協助與安置條件尚無明確說明。此外，此類的救援行動方案隨時可以改變條件或終止，難以顯示蔡政府挺香港的真正決心，且讓有意參與的在野政黨難以置喙。今早陸委會提出對香港人道救援專案四原則，但對於是否停止「港澳關係條例」仍含糊其辭。因為蔡英文臉書曾表示，「香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例一部或全部」，國民黨要求蔡總統或陸委會清楚說明，究竟在怎樣的條件下會停止全部或一部分的「港澳關係條例」？「港澳關係條例」一旦不能適用，港澳人民便被視同大陸地區人民，與台灣的交往會受到較大限制，因此，蔡總統或陸委會應具體交代後續的政策衝擊及相關評估，讓決策過程透明，以利凝聚台灣內部共識。國民黨強調，蔡政府不應將「與香港人民站在一起」當成口號，後續的修法及作為應從中華民國憲法出發，妥善規畫足以保護良善港人的法律規範。