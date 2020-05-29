立院朝野共同聲明　要求政府提供港人必要協助

中國13屆全國人大代表會議昨天（28日）以「2878:1」表決通過港版國安法，引發台灣各界關注。今天上午立法院朝野黨團發表共同聲明，聲援香港，由立法院長游錫堃宣讀。聲明指出，政府對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民，應提供必要協助。共同聲明如下：一、 基於自由、民主、人權之普世價值，本院堅定支持香港人民捍衛民主自由價值的訴求，對於中國大陸略過香港立法會，逕為制定「香港版國安法」，嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」之承諾，立法院朝野各黨團皆同表關切，並表示強烈遺憾及嚴厲譴責。各黨團支持港人的民主與自由及「雙普選」，與建立各界的溝通管道，以利迅速恢復香港的安定，俾利經濟持續穩定發展。二、 我國政府應依《香港澳門關係條例》相關法規之規定，在兼顧國家安全前提下，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民提供必要的協助，並在既有的基礎上，積極完善及精進相關救援工作。此外，針對目前在臺就學、就業的香港人士，其有參與實體及線上聲援活動者，於返港後之人身安危，宜透過有關機構提供關懷並適時協助。三、 本院將持續密切關注香港情勢後續發展，依據中華民國憲法的精神及規範，要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，評估香港政治、經濟、社會面向之獨立性。並因應時勢變化適時檢視《香港澳門關係條例》相關規定，及監督政府相關部會實際執行情形；在此之前，行政院應積極落實「香港人道援助關懷行動專案」，不停止對於追求香港民主自由受到迫害的香港人依法應給予必要之協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助。