國歌法有多嚴重？他神解：高嘉瑜唱會被抓去關　全場笑翻

▲周偉航發文全文。（圖／翻攝自特急件小周的人渣文本臉書）

近期香港除了「港版國安法」引發關注之外，俗稱「國歌法」的《國歌條例草案》也是另一條頗有爭議的法律，國歌法將規範對國歌不尊重的種種行為，但具體來說到底怎樣算是對國歌不尊重？對此，政治評論員周偉航表示，因為要維護國歌尊嚴，「所以像高嘉瑜那種唱法在香港唱中共國歌就會被抓去關了。」一席話讓網友笑翻，連高嘉瑜也在底下留言抗議。周偉航今（29）日在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，香港那個國歌法有很嚴重嗎？周偉航解釋，「因為他規定唱國歌時要維護國歌尊嚴，所以像高嘉瑜那種唱法在香港唱中共國歌就會被抓去關了。而且大家都在唱時你不唱也不行，所以總而言之，就是高嘉瑜抓去關。」生動比喻讓大家秒懂國歌法的牽連之廣，許多網友紛紛留言回覆說，「哈哈哈，笑爆」、「直白的解釋」、「五音不全的不准唱國歌喔！ 不然說你侮辱國歌」、「以後在香港要弄別人的時候，就立刻放國歌給他聽，他只能立正站好手貼緊」、「唱得心不甘情不願，抓」。高嘉瑜本人也留言回應說，「最近超衰，連唯一的強項，歌聲好聽都遭人嫉妒」，釣出更多網友消遣高嘉瑜的歌聲，「把對匪心戰喊話換成高嘉瑜的歌聲，反攻大陸將易如反掌」、「問題是高委員手上有麥克風的時候相當於無敵狀態阿」、「只要嘉瑜手上有麥，誰都抓不了她」、「高嘉瑜一開唱，聽眾會笑出來，是不是聽眾也會抓去關？」、「所以高嘉瑜現在唱歌真的無法可管嗎」。（編輯：倪浩軒）