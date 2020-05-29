修憲案公民複決綁大選？李進勇：三個月內有就可綁

總統蔡英文展開第二任期，承諾啟動修憲，但修憲案要經過公民複決獲得選舉人一半以上同意，才能正式成立，過高的門檻也讓外界希望能綁大選，衝高投票率。中央選舉委員會主委李進勇今（28）表示，在修憲案交付中選會後，須在3個月內完成公民複決；期間內若有全國性選舉，只要經過中選會委員決議，就可以綁大選，但未滿20歲的民眾仍不能參與修憲案的複決。中選會主委李進勇今在立法院備詢表示，中選會是修憲案公民複決主責機關，但發動權仍在立法院，立法院通過修憲案後必須依法公告半年，之後修憲案公民複決才會交付中選會，並依照憲法增修條文及公民投票法相關規定辦理。李進勇指出，修憲案在執行公民複決時，若仍有些法律不周延之處，屆時可能來不及修公投法，必須要靠中選會解釋補充不足。由於《公民投票法》中明定公投與大選脫鉤，將公投日自2021年起訂於8月第四個星期六，每二年舉行一次，依照公投法規定，修憲案的公民複決部分，是否能綁全國性選舉也引起關注。李進勇對此表示，修憲案的程序是依照憲法增修條文，並不是走公投法23條的程序；依法修憲案交由中選會後，必須在3個月內完成公民複決，如果3個月內有全國性選舉，只要經過中選會委員決議，就可以綁大選。不過若依照公投法，滿18歲的民眾就有投票權，那修憲案是否也比照辦理？李進勇則表示，依現行法令18歲公民只有創制、複決及應考及服公職的權利，無罷免及選舉等參政權利，因此未滿20歲的民眾仍不能參與修憲案的公民複決。