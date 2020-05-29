影／中國不排除武力犯台　國防部：做最壞打算、最好準備

中國大陸人大昨（28）日才剛通過「港版國安法」，今（29）日又舉行《反分裂國家法》15週年座談會，中共中央政治局常委、中國人大常委會委員長栗戰書會中恫嚇說，台獨是絕路一條，對台動武是最後手段。對於中國不放棄武力犯台，國防部表示，國軍做最壞打算、最好準備。行政院長蘇貞昌今日前往立院做施政報告，並備詢。國防部長嚴德發陪同蘇貞昌備詢，嚴德發下午在立院受訪表示，中共的談話我們都看到了，實際上區域情勢的變化，我們一直在掌握，裡面最重要的是中共一直不放棄武力犯台，這是一直以來他們的政策，台海從年初至今，他們做了八次實施軍事威懾、針對性地活動和訓練，這都感覺到、看得到，因此讓台海情勢日趨嚴峻，這是眾所皆知的。嚴德發說，針對這些情勢的掌握，國軍、國防部都很小心、謹慎掌握當局情勢，我們也會做好各方面應處，透過情監偵掌握所有情勢偵候，目前狀況都沒有異常或特殊，國軍會堅守國土主權、堅守民主自由，我們全力以赴，「我們做最壞打算，但是我們會完成最好準備。」媒體詢問外交部長吳釗燮說中國制定「港版國安法」後，下一步會針對台灣動武，吳釗燮有事前知會國防部嗎，會不會擔心激化兩岸關係？嚴德發表示，外交部做了很多說明，吳部長有部長的理則跟考量，國防部這塊就是剛剛這樣跟大家這樣報告。武力犯台是中國軍事威懾，長期以來一直都有，區域情勢都是有，外交部都做了說明。媒體追問中國在朱日和基地設有總統府與外交部模型一事。嚴德發說，那是訓練基地，他的手段就是他的構想，中國不放棄武力犯台，各方面準備是必然的，這我們早就有掌握。