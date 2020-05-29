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通姦罪違憲確定　行政院：尊重憲法法庭

記者鄭宏斌/台北報導-2020-05-29 19:12:38
▲行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）
司法院大法官會議今（29）日做出釋字第791號解釋，宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，立即失效。對此，行政院發言人丁怡銘表示，對大法官釋憲的結果予以尊重，但宣告通姦罪違憲無效，並不代表通姦行為是可以被容許，或是可以不用負法律責任的。

丁怡銘指出，通姦行為、破壞家庭與婚姻，通、相姦的行為人依照現行法律的規定，仍然是要負民事賠償責任，請民眾不要誤解。

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