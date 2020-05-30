川普終止美國與WHO關係　外交部：密切注意發展

美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織（WHO）的關係，美中關係恐將進一步惡化。外交部今（30）日表示，將透過不同管道，瞭解此行動後續影響，以及其他國際友人回應。將密切注意後續發展，擬定對台灣最佳策略，目前暫不評論。





外交部上午表示，儘管美方「終止」與WHO關係一事，在美國日前宣布「凍結」援助WHO時已有討論，但由於事關重大，外交部已再度透過不同管道瞭解此行動的後續影響，以及其他國際友人的回應。





外交部表示，將密切注意後續發展，擬定對台灣最佳策略。在其他國際友人尚未回應之前，外交部沒有評論。



