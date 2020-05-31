蔡英文施政總體檢　世代正義最掉分

根據時代力量今（31）日公布「總統、內閣與國會滿意度暨520就職演說與台灣未來走向」等議題的最新民調結果顯示，民眾對蔡英文過去四年的表現，在長照2.0、幼托照顧及居住正義方面的成效，滿意度佔63.0％、不滿意度為25.5％；在世代正義的部分則最掉分，不滿意度為55.8％，高於滿意的37.7％。

蔡英文在520的就職演說中提及，過去四年已經把長照2.0、幼托照顧、居住正義等問題一個一個補了起來；就時代力量今天所公布的民調確實也顯示，民眾在長照2.0、幼托照顧及居住正義方面的成效滿意度為63.0％，遠高於不滿意的25.5％；在不滿意的受訪民眾中，不滿長照2.0的佔36.3％、不滿居住正義的有33.3％、不滿幼托照顧的則有26.9％、都不滿意者則佔18.6％、無明確意見佔8.8％。

而蔡政府最掉分的則是「世代正義」，蔡英文2016年時所說要為年輕人解決高物價、高房價、高工時、低薪資等問題，為年輕人打造更好的國家，以實現世代正義，但四年過後，仍有55.8％民眾不滿蔡英文在這方面的成效，高於滿意的37.7％。至於照顧勞工權益部分，滿意度為48.4％僅略高於不滿意度3.4個百分點。本次民調訪問期間為5月25日至5月26日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為811份，在95％信心水準下，約±3.44百分點。