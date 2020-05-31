為何不發現金？最新民調：國民黨支持者最不滿意政府紓困

新冠肺炎疫情在台灣獲得控制，政府及民間將注意力放在經濟復甦上，但在紓困上，行政院似乎快把防疫時作風明快、乾脆所贏來的民眾好感，都給輸回去。根據時代力量今(31)日公布的民調，民眾對於政府紓困措施的滿意度為47.9%、不滿意度43.5%，已經快來到不滿意高於滿意的死亡交叉。且民眾的滿意與否，跟其政黨支持度呈現高度相關，國民黨的支持者普遍不看好、不認同民進黨政府提出的紓困政策。細看民眾對於紓困措施的調查，不管從年齡、居住地來看，各色民眾對於紓困措施普遍有正評也有負評，如宜花東的民眾最不滿紓困措施，滿意度僅31.5%、不滿意高達60.2%，而大部分的區域，都介於這個數字之間。但從政黨認同度來看，就看得出相當分明的壁壘。民進黨的認同者對於紓困的滿意度高達71.8%、不滿意僅21%；但國民黨的認同者，僅18.5%認同紓困政策，高達79.3%的人不滿意紓困政策。而在政黨傾向上分別支持台灣民眾黨、時代力量的人，呈現不滿意紓困政策的人多於滿意紓困政策的人；民眾黨滿意紓困政策38.2%、不滿意60.5%；時代力量滿意紓困政策39.1%、不滿意46.4%。對於行政院擬在暑假推出「消費1000元、拿3000元」的振興券，則獲得較高度的認同，如民進黨支持者有82.1%的人支持這個政策，在台灣民眾黨、時代力量、台灣基進等政黨認同者中，也各自有65.4%、71.4%、90.1%的支持度。似乎是較認同馬英九時代普發消費券、國民黨團呼應發現金的方式，國民黨的支持者僅34.8%認同振興券，是所有政黨支持者中最不支持此項政策的族群。而民調問及民眾是否有信心政府能解決疫情帶來的經濟衝擊，結果也和政黨認同度高度相關，高達84.4%的民進黨支持者有信心；其次是台灣基進的支持者，也有73.8%的支持者有信心；時代力量、台灣民眾黨的支持者各有66%、56.4%的支持者認為政府能帶領台灣度過疫情帶來的經濟衝擊。僅37.4%的國民黨支持者對政府有信心，在所有政黨中最不看好政府表現的人。本次民調訪問期間為5月25日至5月26日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為811份，在95％信心水準下，約±3.44百分點。