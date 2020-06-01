韓國瑜罷免投票在即　柯文哲低調認舊情已淡：很久沒聯絡

高雄市長韓國瑜的罷免案投票，即將在本週六（6日）舉行，過去曾與韓國瑜有從屬關係的台北市長柯文哲，今天（1日）在議會進行施政總質詢時，也被問到最近與韓國瑜的互動關係，柯文哲也坦承「一陣子沒有與韓國瑜聯絡」，面對議員追問「是否有給韓國瑜建議？」柯文哲也僅低調搖搖頭表示沒有，對照以往柯韓兩人互稱「伯樂與千里馬」的景象，民進黨台北市議員許淑華也直呼「看盡政治人情冷暖」。韓國瑜2018年選上高雄市長後，2019年10月中就開始請假投入總統大選，引發在地高雄人不滿。罷韓團體wecare在韓國瑜上任週年後，也開始發起罷免韓國瑜的行動。而過去曾經擔任過北農總經理的韓國瑜，2018年市長選戰時，也曾經與台北市長柯文哲互稱友好，外界關注在罷韓最後階段，柯文哲是否有給予好友建議？對此柯文哲僅表示「很久沒聯絡」，而對於罷韓相關議題，柯文哲也僅低調表示「已經到了這個階段，就交給高雄市民自行決定」，並表示此時不願意多表達意見。民進黨台北市議員許淑華在市政總質詢時，也以過去韓國瑜與柯文哲互動的新聞畫面為例，直指柯文哲在多個場合稱與韓國瑜「交情還不錯」，但現在卻直呼與韓國瑜很久沒聯絡，許淑華也直言「政治人情冷暖」在這裡就可見。對此柯文哲則回應，2018年地方縣市首長選戰的時候比較有互動，現在沒有什麼在聯絡。由於過去韓國瑜擔任北農總經理時，柯文哲數度表示韓國瑜「做得還不錯」，而韓國瑜在請辭總經理一職後，柯文哲曾找韓國瑜擔任市府顧問一職，更傳出打算讓他擔任台北市副市長。許淑華也詢問，由於六月底適逢北農董事長改選，「若是韓國瑜遭到罷免，是否有意找他回來擔任董事長一職？」對此柯文哲則笑著回應，現任董事長黃向羣做的好好的，沒理由將它換下來。民進黨台北市議員簡舒培也直言，若是韓國瑜遭到罷免，身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，可以考慮延攬韓國瑜擔任「台灣民眾黨副主席」一職，更直言若是真的能找韓國瑜來當副主席，等於是「征服國民黨」。柯文哲也笑著回應「征服國民黨是你們民進黨的責任，不是民眾黨。」