時力擴大憲改小組　推動修憲廢「兩岸統一」　

總統蔡英文520就職演說表示，立法院將成立修憲委員會，憲政改革議題會在這個平台下充分討論，讓憲政制度與時俱進，以契合台灣社會的價值。時代力量今（2）日表示，將擴大成立憲改小組，推動修憲工作，由黨主席擔任招集人。

時代力量今日舉行決策會議，時代力量秘書長陳志明表示，因應修憲時程推進，今日於決策會議通過，將擴大憲改小組。小組將由黨主席徐永明召集，並邀請學者專家、時代力量立法委員，以及時代力量智庫共同組成，展開「須經修憲」及「不用修憲」的憲改工程，共同打造更符合台灣需要的憲政秩序。陳志明表示，除了最具共識的18歲公民權，其他重要憲改提案也應納入討論，如降低修憲門檻、中央政府體制及充實人權憲章等等，以回應台灣人民對「更合身且合宜的新憲政秩序」的殷切期待。陳志明表示，近期因為新冠肺炎疫情和世界衛生組織（WHA）相關事件，讓原本國人高度關注的台灣主權及相關議題更受到重視。 以時代力量正在進行的護照封面設計比賽為例，5月20 日開始收件至今，已有 42 件優秀作品投稿。民陳志明進一步指出，民間連署支持的華航正名案，時代力量提案後，也已在立院中等待排審。 在修憲相關民調的結果更顯示 41.5% 民眾認優先廢「兩岸統一」，也有 48.6%民眾認為國家稱呼應為「台灣」。在社會高度支持和關注下，憲改工程也應該對主權議題做出實質作為，以呼應民眾期待。