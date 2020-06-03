國軍引進新冠肺炎快篩儀器　只要85分鐘可知結果

海軍敦睦艦隊集體感染新冠肺炎，讓國軍防疫成效破功，國防部除檢討防疫缺失外，也引進新冠肺炎檢驗設備，只要85分鐘就能知道是否確診。國防部今（3）日舉行例行記者會，軍醫局藥政處處長謝政智上校表示，因應新冠肺炎疫情發展，並掌握國軍各類戰演訓任務出勤人員身體健康情形，國防部軍醫局持續研討國軍防疫工作精進作法，並依中央流行疫情指揮中心防疫建議，規劃籌補小型核酸分析設備，以避免人員染疫，肇生群聚感染事件，影響國軍戰力。謝政智表示，經評估後，設備將優先部署於執行長期偵巡任務之船艦單位、外離島偏遠單位、及各作戰區國軍醫院，俾利單位醫官運用小型自動化核酸分析儀設備，針對疑似出現新冠肺炎各類症狀之出勤官兵，實施早期採檢及初步診斷，以利及時通報應處，精進國軍防疫整備工作。

謝政智表示，採檢人員須具有醫師執照的醫官，海軍通過認證具檢驗資格有70人，國軍戰區醫院是由檢驗科進行檢驗，外離島是由醫護所的醫官或醫護士做檢驗。



國防部指出，籌補之小型自動化核酸分析儀，是運用熱隔絕恆溫聚合酶連鎖反應技術(insulated isothermal PCR, iiPCR)進行核酸擴增反應，具有無須反覆加熱及冷卻、反應條件單純、設備體積小及反應時間短(85分鐘)等優點，可同時檢測8個檢體，並具備自動除汙消毒功能，避免人員感染及後續檢測汙染。另設備體積小，適合部署於空間狹窄之船艦單位，亦可依任務，彈性調撥至須採檢之其他單位。



國防部表示，本項自動化核酸分析儀已完成採購及交貨，並配發海軍、外離島及各國軍醫院，合計17台，亦完成專責操作人員教育訓練，共計3場次、141人次參與。自動化核酸分析儀籌補設置後，後續可因應疫情，由單位專責人員即時進行疑似個案初步篩檢，強化適切之防疫應處作為。



