郵局將賣振興三倍券　唐鳳：推出三倍券地圖

為了刺激消費，行政院推出振興三倍券，7月15日起民眾可在郵局換購實體券。政務委員唐鳳今（3）天受訪表示，到時候會做出一個類似「口罩地圖」的介面，讓民眾知道哪間郵局還有存量，也就是「三倍券地圖」。唐鳳和行政院發言人丁怡銘上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目訪問，談論振興三倍券。提到最後定名為「振興三倍券」的原因，唐鳳說，因為很多商家都有推出自己的振興券，在網路上搜尋「振興券」不一定能找到政府的方案，如果名稱是「三倍券」，就會知道是行政院推出的。丁怡銘也補充說明，「振興三倍券」從字面上就可以知道玩法是什麼。唐鳳透露，目前他正在架設一個新網站，上面可以看到有哪些合作的信用卡公司和相關優惠，至於網域名稱，他自己是提出就叫「3000」，不過確定的名稱，幕僚還在投票當中。行政院長蘇貞昌昨天在記者會上對唐鳳說「（三倍券）有任何破綻唯你是問」，被外界質疑「耍鍋」。對此，丁怡銘解釋，這是蘇貞昌和唐鳳在內部開會時玩的哽，蘇貞昌常常會請唐鳳扮演駭客，找出問題的漏洞，唐鳳就會說「我有問必答」，蘇貞昌就會接著說「我唯你是問」。政治評論員李正皓批評蘇貞昌是想把責任「甩鍋」到唐鳳身上。丁怡銘說，這是唐鳳和蘇貞昌兩個人在「調情」，女生或男生在調情的時候，不要聽到話就憤怒，不然會失去很多姻緣，「他們真的是在氣氛很好的狀況下」。