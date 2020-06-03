國防部暑戰營「順時中」　學生戴口罩玩戰鬥營

國防部規劃於今（109）年7月22日至8月21日開辦「暑期戰鬥營」活動，網路報名時間自6月7日12時至6月13日11時止，為了避免室內群聚感染，參加學生進入營區必須

量測體溫、繳交健康聲明書與旅遊史，包括住宿與用餐，都會加大距離符合社交規範，課程也會儘量安排在室外。

國防部今（3）日召開活動記者會，由政治作戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將說明暑期戰鬥營活動內容。在兼顧防疫政策及考量各部隊重要演訓任務等相關因素後，今年暑期戰鬥營依「減班、減員、不缺席」的原則，計辦理洄瀾、特戰、傘訓、航空、航技、鐵衛及科學體驗營等7個營隊、10梯次、召訓510個名額。

樓偉傑指出，今年採取「先報名先錄取」的方式，以「要快才會贏」為號召，方便學子提早規劃暑假活動，雖營隊較往年大幅減少，競爭也因此更加激烈。網路報名時間自6月7日12時至6月13日11時止，於「全民國防教育戰鬥營報名網站」（https://camp.gpwb.gov.tw）開放報名，有意願者僅需於網路上填妥簡易個人資料後，即取得「競票」資格，並依個人喜好選填營隊報名。





由於今年只要營隊辦理的日期不重疊，一人可選填多個營隊來參加，樓偉傑同時提醒大家「報名暑戰營，要快才會贏」。另外，為使清寒家庭子女也能體驗營隊活動，各單位仍維持主動邀請中低收入戶學子免費參加戰鬥營的公益慣例（人數不納入總召訓員額），所需經費由國防部編列預算支應。





由於海軍敦睦艦隊4月才爆發新冠肺炎群聚感染，媒體關切暑期戰鬥營防疫準備，樓偉傑表示，國防部辦理署期戰鬥營會以現行各營區的防疫規範，作好最高標準的防疫作為，包含進入營區要戴口罩、量測體溫、繳交健康聲明書與旅遊史，包括住宿與用餐，也都會加大距離以符合社交規範，因應疫情關係，暑戰營大部分課程都調整到室外上課，希望提供學生健康、平安的暑假活動。















