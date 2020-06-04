無視川普動用軍隊鎮壓民眾？吳斯懷批蔡政府雙重標準

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭美警以膝蓋跪壓頸脖，最後不幸枉死，演變成全美大暴動，美國總統川普下令美軍進駐華府。國民黨立委吳斯懷呼籲蔡英文總統要對美國動用軍隊鎮壓民眾，違反民主的行為表態。





吳斯懷表示，美國因警察種族歧視引發的示威暴動已持續超過一周，延燒140多個城市，4000多人遭到逮捕，至少26個州和華盛頓特區已經動員國民兵應變。媒體報導美國政府動用正規部隊進駐華府。美國五角大廈證實，目前華府約有3600名國民兵，未來幾天預計還會有1300名國民兵進駐。部隊處於「高度警戒狀態」，但不會參與公民執法單位的防衛支援行動，





吳斯懷指出，暴力違法的打、砸、搶行為當然要斷然依法處置，但合法的集會遊行、示威抗議是民主國家人民的權利，受到法律保護。民主、自由、人權價值，是民主國家的基本底線，美國政府企圖動用軍隊對付人民，顯然違反民主國家的普世價值。對照香港反送中運動，美國譴責香港警察，支持香港民主運動，鬧得這麼久，大陸都沒有動用解放軍進駐香港鎮暴，現在美國人民示威抗議，川普認為這不叫民主運動，是恐怖分子活動，警察壓不住陣腳，居然動用軍隊企圖鎮壓群眾。





吳斯懷呼籲，過去蔡政府支持香港反送中運動抗議群眾，現在美國人民示威抗議，面臨政府動用軍隊鎮壓，自稱捍衛民主、自由、人權的政府何以緘默不語，「兩套標準如何面對國人！」吳斯懷反問國防部，假設面對這種情況，有沒有勇氣站出來反對這種反民主的決策？





五角大廈下令82空降師快速反應部隊，進駐華府保衛特區安全，吳斯懷指出，82空降師建軍已經有百年悠久歷史，曾經參與過1991年波斯戰爭、2001年阿富汗戰爭，2003年伊拉克戰爭。這支部隊訓練精良、武器裝備一流，是對付敵人的利器，拿來對付美國民眾，「明顯違反民主價值。」





上周川普在推特上發文：「只要搶，就開槍」，吳斯懷認為，除引發示威者反彈，更被認為是刻意教唆暴力，許多白人至上主義者正荷槍實彈在街頭準備反擊。川普倨傲又粗暴的行徑，處處踐踏美國的民主價值。









