時力推特上線　首篇發文要中共為六四道歉

1989「六四天安門事件」屆滿31週年，時代力量黨主席徐永明今（4）日邀請中山銅鑼灣書店老闆林榮基共同舉行記者會，要求中國大陸對六四事件嚴正道歉，並對香港局勢表達關切。徐永明表示，經過了31週年，整個世界、包含中國人民都等不到中共政權一個道歉，套一句中共喜歡用的術語，「六四是個關鍵的拐點」，如果一個政權不願面對自己做過的事情，對人民的鎮壓，這個國家不會強大，這個政權也不會持久，時代力量要求中共政權要面對六四，針對六四事情嚴正的道歉。徐永明更憂慮，香港現在連紀念六四都沒有辦法，未來一旦港版國安法施行後，「六四」這個詞恐怕都會消失。徐永明也宣布時力推特（Twitter）帳號在六四這天正式上線並發布首篇推文，呼籲中國為六四事件道歉，並為香港祈福。時力也強調，面對中國近年來藉由推特展開「戰狼式」的外交，時力將正面迎擊，將在推特上加強國際文宣，強化黨的外交及兩岸論述，「中國有戰狼外交，時力就推屠狼式正面迎擊」，並點名中國外交部發言人趙立堅、華春瑩等人出面回應。林榮基也表示，共產黨30多年來用暴力摧毀香港，香港人面對有槍有砲，但是沒有人性的政權該怎麼辦？他呼籲香港朋友可先考慮自身安全離開不安全的地方，到外地長期反抗，他認為來台灣非常棒，可以與台灣的朋友一起對抗中國，也盼望台灣企業能提供來台的港人更多工作機會。