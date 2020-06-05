美軍艦六四通過台海　專家：美中不至於爆發衝突

昨（4）日是1989六四天安門事件31週年，美軍勃克級驅逐艦「拉塞爾號」

（USS RUSSELL，DDG-59）

通過台灣海峽，這是美軍今年第7度、也是總統蔡英文520宣誓就職後第一次通過台灣海峽。專家認為，這可能是美國在敏感時刻向北京施壓，但因為今年正值美國大選年，美中不至於緊張到爆發衝突。

六四天安門事件31週年，因此格外引發關注。「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋認為，美方在六四當天刻意公布訊息，利用外交與媒體宣傳作為對中國大陸形成壓力，但是美中之間本質沒有改變，不至於進一步爆發衝突。

美國年底將進行大選，川普總統是否會採取更多強硬動作？施孝瑋認為，距離投票還有5個月，北京最高指導是讓川普無法連任，才能符合北京最高戰略指導，若川普政府採取更多動作，只要不要愉悅紅線，未來這5個月北京應該會低調應對美國的動作。

Arleigh Burke class destroyer

▲美軍拉塞爾號通過台海，因應防疫，官兵皆戴口罩執勤。（圖／第七艦隊臉書）

國防部今（5）日表示，美軍作戰艦一艘昨日由北向南航經臺灣海峽，續向南航行。國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。美軍第七艦隊則是透過官方臉書粉絲頁貼文披露，這艘通過台海的軍艦為神盾級驅逐艦拉塞爾號，部署到第七艦隊責任海域，執行維持印、太地區安全任務。另外，第七艦隊昨日也披露航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ，CVN 71）恢復戰備出港執行任務的訊息。由於通過台海時機正值拉塞爾號是美國海軍勃克級驅逐艦（）第9艘，母港為夏威夷州珍珠港。拉塞爾號搭載神盾作戰系統、AN/SPY-1 3D相位陣列雷達；艦上配備的MK41垂直飛彈發射系統，能夠發射標準六型防空飛彈、魚叉反艦飛彈、戰斧巡弋飛彈，攻擊火力強大。