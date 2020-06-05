軍武／國軍神弓操演　刺針飛彈10秒追瞄擊落目標

儘管全台氣溫直逼攝氏36度，但為驗證部隊訓練成效，109年飛彈射擊操演本週仍於屏東九鵬基地展開，來自本島、外離島的各單位官兵不畏烈日，順利完成拖式2A飛彈、雷霆2000多管火箭系統、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車等武器實彈射擊，並精準命中目標，展現捍衛國家安全的決心。

根據國防部所屬軍媒《青年日報》報導，此次飛彈射擊操演分別實施「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務。

軍方官員表示，本週實彈射擊操演成果豐碩，各式飛彈的命中率都相當高。

「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊參演，射手分於陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，透過裝備追蹤功能的光學瞄準具，瞄準外海靶船，射擊拖式2A飛彈，成功命中目標。

「雷霆操演」方面，擔任操演的本島、外離島的雷霆2000多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，火箭彈發射瞬間震撼訓場，屢次命中目標區。雷霆2000共3型火箭彈，MK15、MK30及MK45射程分別為15、30與45公里，

能夠發射高爆鋼珠彈、雙效子母彈，被視為嚇阻解放軍登陸的利器。國軍已於金門與馬祖等外島部署多套

雷霆2000多管火箭。

▲109年飛彈射擊操演，雷霆2000多管火箭精準殲敵。（圖/青年日報提供）

神弓操演 刺針防空讓敵機在劫難逃

九鵬實彈操演最後兩天為「神弓操演」，操演部隊以「雙聯裝飛彈發射系統」、「復仇者飛彈車系統」，實彈射擊刺針飛彈，面對操演場地兩側發射之靶彈，官兵必須掌握約10秒的時間，順序追瞄目標，扣下發射鈕成功擊落靶彈。

軍方人士指出，針對刺針飛彈射擊結果，教官組區分「命中」、「戰術命中」及「未命中」等3種，其中戰術命中為飛彈擦過目標物，雖未造成爆炸，亦可達到傷害、影響敵機正常作用。

為了提升野戰防空能力，國軍一直跟美國爭取出售刺針防空飛彈。美國先是在1998年出售陸軍 74 套 M998 復仇者防空系統，部署於陸軍軍團下防空群，以取代 MIM72 檞樹飛彈防空系統。外（離）島部隊與海軍陸戰隊則使用雙聯裝系統。陸軍採購AH-64E阿帕契攻擊直升機時，也採購雙聯裝刺針空對空飛彈，能夠讓阿帕契直升機在執行對地攻擊任務之餘，也具備空戰能力。

國防部在2018年1月初公布肩射式刺針飛彈系統採購案決標，金額為台幣51億5197萬1496元。今年3月，已由我國駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署購案合約，售台250枚肩射式刺針飛彈，預計2026年全數交貨完畢。