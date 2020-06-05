罷韓投票　中選會：6日零時起禁止宣傳

高雄市長韓國瑜罷免投票將於明（6）日舉行，中選會表示，

6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，因應防疫需求，投票時請佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會今（5）日表示，高雄市第3屆市長罷免案明日投票，投票時間從上午8點到下午4點，投票時請記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票，同時因應防疫需求，中選會提醒，投票時請佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會也提醒，6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新臺幣(下同)50萬元以上罰鍰。禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。中選會也指出，在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。千萬不要攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。圈選罷免票時，中選會提醒，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。不可撕毀罷免票，否則將處以5千元以上至5萬元以下罰鍰。不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。