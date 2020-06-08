NOW早報／韓國瑜被罷免！「日本人反應」曝光　台人笑了

高雄市長罷免案 6 日為投票日，總票數開出 93 萬 9090 票，超過門檻 57 萬 4996 票，韓國瑜確定被罷免成功，而此事不只國人議論紛紛，連日本 5ch 鄉民論壇也有不少推文轉發，其反應讓台灣網友覺得十分有趣。

▲高雄市長韓國瑜在罷免案通過後，向全體市民鞠躬致意。（圖 / 取自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜 6 日確定遭到罷免，而一向力挺韓國瑜的國民黨籍高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡。許崑源的死訊震驚大眾，台北市議員梁文傑也第一時間在臉書發文透露感想，但卻因為說法不當，遭到網友排山倒海批評，讓梁文傑緊急刪文並且發文道歉。

▲梁文傑第一時間的發言被罵爆。（圖／翻攝自梁文傑臉書）

▲梁文傑向大家道歉。（圖／翻攝自梁文傑臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案於 6 日以 93 萬票高票通過，一直以來挺韓的國民黨高雄市議長許崑源，於當日晚間驚傳墜樓身亡，噩耗令各界哀痛。而江蕙得知此事後，在臉書發文哀悼。

▲江蕙發文哀悼。（圖／翻攝江蕙臉書）

對於韓國瑜被罷免成功，日本網友將其新聞轉發至論壇表示「曾經帶領韓流，韓國瑜面臨罷免」，貼文引來不少人留言「早說過名字有韓國就是不好」、「不應該用韓國瑜這個名字啊！台灣不能用藝名嗎？」、「名字不好害的」、「以下禁止提韓國」、「韓流？這詞很糟糕喔」、「前世到底造了什麼業，才會被取這樣慘的名字呢？」、「看到韓國兩個字就不行了」。實上，韓國與日本的關係一直以來都不好，因為錯綜複雜的歷史背景，包括日本和韓國有「獨島」領土爭端、價值觀上也有極度的落差，任何談及日韓關係的東西都變得敏感，也因為「韓國瑜」名字有「韓國」兩字，日本網友借題發揮整個歪樓。今（ 8 ）日鋒面仍位於台灣北部海面一帶，較為接近台灣，大氣環境仍不穩定，西半部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，花蓮、台東雲多偶有小雨並要注意午後雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，外出需攜帶雨具，並留意可能發生的短時強降雨；各地低溫約 24、25 度，高溫方面，台東受背風沉降作用影響，有焚風發生的機率，南部地區高溫可達 32、33 度，其他地區在 28 至 31 度間。

南韓7日再增57例確診！群聚感染「地點」全曝光：首都圈





南韓新冠肺炎疫情再次陷入泥沼，昨（ 7 ）日新增確診患者57例，包含53境內感染，「群聚感染」地點也全曝光，包含企業、桌球場、教會等地點。



▲南韓新冠肺炎疫情再起。（示意圖／美聯社／達志影像）

影／22隻泰迪熊齊坐雲霄飛車 療癒畫面網友直喊：超萌



