學者憂中國激化台灣對立　籲蔡政府修法防範中資來台

高雄市長韓國瑜遭罷免後，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋指出，有越來越多中國帳號在網路上不斷分化台灣；中國透過監控、人力整合、個資搜集，以達到裂解台灣社會的目的，政府應該儘速修訂相關法案，否則未來台灣可能會從世界上最安全的地方變成最危險的地方。經濟民主連合智庫今（8）日召開記者會，會中指出，現行關於中資的規範緣於馬政府時代，至今仍有許多法規漏洞尚未修正，呼籲蔡政府應加速檢討中資規範，完善民主防衛機制。其中，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋指出，他觀察到自疫情爆發到罷韓結束，中國攻擊台灣最主要的目的，就是希望分化台灣社會；照理說，台灣在每次選舉過後，其實很容易歸於平淡，但從2018年至今，每一次選舉後都造成更多族群的激化，有越來越多來自中國的帳號在臉書或Dcard等社群媒體企圖分化台灣族群，且只針對特定族群產生仇恨性言論，希望有更多的抗議事件在台灣發生。沈伯洋進一步表示，中國是從監控、人力整合、個資蒐集這三個面引導分化族群的目的。中國在世界各國都不斷在進行監視活動，台灣有很多單位使用中國的海康威視，若此一技術越來越多，它越能知道在台灣能製造裂解的點在哪。人力整合部分，大家可能會想到特定親中政黨，但其實有更多不同「路線」，其中包含地方村里長、廟宇等。至於人力整合部分，除了地方性人物、政黨，甚至還有直播主與網紅，中國對這些人的滲透不遺餘力，其實台灣有許多網紅已被網羅在特定幾個私密社團下，目的就是希望透過他們，製造台灣社會更多的裂解點，這也是為什麼只會在特定同溫層看到仇恨性的言論，個資搜集越完整，越能對群族進行分類。沈伯洋也呼籲蔡政府，為了防堵中國在台灣激化族群對立，最主要的作法就是防範中資來台。而台灣有太久未對相關規範進行盤點，應該儘速修正，若現在都不做，等於是拱手把台灣人的身家安全都讓給中國，在疫情過後，台灣反而可能從世界上最安全的地方，變成最危險的地方。