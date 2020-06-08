韓國瑜提訴訟卡補選？民進黨兩套劇本都是陳其邁

▲高雄市長韓國瑜遭到投票罷免，成為台灣史上第一個被罷免成功的縣市首長。（圖／記者郭俊暉攝）

高雄市長韓國瑜罷免案通過投票門檻，韓國瑜即將解除職務，由行政院指派代理市長，3個月內，高雄市長將進行補選，行政院副院長陳其邁被視為民進黨參加補選的不二人選，上演「王子復仇記」。不過，是否會有補選？端看韓陣營會不會提起罷免無效之訴訟。據了解，不管韓要不要提起訴訟，民進黨的2套劇本，都已規劃陳其邁擔任「最佳男主角」揮軍高雄。依照《公職人員選罷法》第91條，罷免案投票後，選舉委員會應於7日內公告結果，罷免案通過的被罷免人自公告日起解除職務。第92條規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。《公職人員選罷法》第91條也規定，罷免案通過、辦理補選，自結果公告之日起3個月內完成補選投票。而《地方制度法》第82條規定，直轄市長辭職、去職或死亡，3個月內完成補選，但剩下任期不足2年者，不再補選，3個月內完成補選。白話來說，中選會最晚在6月12日將公告韓國瑜的罷免結果，該日起，韓國瑜解除高雄市長職務，而行政院將指派代理市長，且3個月內、也就是最晚在9月12日前進行市長補選。不過，是不是會有高雄市長補選？還要看韓國瑜陣營會不會提起罷免無效之訴訟，一旦提起訴訟，在判決結果尚未出爐前，不會舉行補選。一旦訴訟拖過了今年12月25日、且韓敗訴的話，由於所剩任期不足2年，行政院派的代理市長，就會一路代理到2022年底。《NOWnews》掌握消息，民進黨陣營早在投票之前，就已掌握韓國瑜可能會提起罷免無效之訴訟的狀況，也已進行沙盤推演。不管韓會不會提起訴訟、有沒有補選？陳其邁都會是最佳男主角。如果韓國瑜沒有提出訴訟，市長補選順利進行。陳其邁將是目前民進黨檯面上參加補選的唯一人選，擁有正當性展開「王子復仇記」；倘若韓國瑜提出訴訟，而訴訟又拖過今年年底，行政院將指派代理市長接手剩下的2年任期，陳其邁有地方和中央歷練，且熟悉高雄市政，仍然是最適合的代理人選，等到代理期滿，再正式參選下屆高雄市長。只是，這兩套劇本的不同，牽涉的是民進黨內部勢力的消長。劇本一，陳其邁現在投入補選，若成功當選，做完2年高雄市長，2022年再競選連任，那任期就是「2+4」年。黨內其他有志於競爭高雄市長的人，6年後就有機會接棒。而劇本二，陳其邁先代理2年高雄市長，2022年正式參選，2026年再選連任，如果他一路順利，任期將是「2+8」年，就會成為繼陳菊之後、任期第二久的高雄市長。也就是說，黨內其他人須等到2030年才有接棒空間，因此，很有可能在2022年或2026年，各派系就迫不及待提早展開一場黨內初選的廝殺。不過，各界評估，韓陣營提出訴訟的可能性不高。在6月6日罷免投票日當晚，國民黨中央就表態，不建議韓國瑜提罷免無效訴訟，而韓陣營也回應說，會配合黨中央。高雄市新聞局長鄭照新今（8）日受訪時也說，目前暫不討論是否提出訴訟。而綠營則認為，由於韓國瑜的罷免同意票高達93萬9090票，大幅超越2018年他的當選票數89萬，因此韓陣營提起罷免無效的正當性不足，應該不太可能提訴訟。