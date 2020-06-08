蔡英文稱罷韓是民主進步　柯文哲：別「贏筊還要贏話」

高雄市長韓國瑜的罷免案，在6日經過投票後，有93.9萬的高雄市民投下了贊成票，讓罷免案過關。而總統蔡英文事後也在臉書上PO文，表示罷韓通過是「台灣民主向前走了一步」。不過這樣的說法，似乎讓國民黨不太滿意，國民黨台北市議員汪志冰，就在台北市議會總質詢時，詢問柯文哲這種說法是不是不妥當？對此柯文哲也表示，「用台語的說法就是，蔡英文不要『贏筊還要贏話』，贏就贏了講這種話有什麼用？」罷免韓國瑜一案通過後，晚間總統蔡英文也在臉書上PO文，表示「有九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出了集體的決定，讓台灣民主往前走了一步。這個結果，是給所有政治人物最大的警惕，人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回。」蔡英文說，「投票已經結束，我希望各方都能沉澱心情，不要再彼此攻擊。意見不同，也能和平表達，這是台灣民主最了不起的地方。今晚過後，家人還是家人、朋友還是朋友，彼此尊重、互相依靠，台灣社會就能很快團結起來，迎接新的挑戰。建設高雄是我做過的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾。」不過這樣的說法，似乎讓國民黨方面不太高興。汪志冰就提到，為什麼罷免韓國瑜一案通過就叫做「民主進步」？更質疑執政黨透過政府勢力干預並介入罷免一案。而針對蔡英文的說法，台北市長柯文哲也並不認同。「我覺得以總統的高度，你不需要講那種話。你只要一句話，說『我們尊重高雄市民的選擇』，這樣就好了啊。」柯文哲說，「用台語的說法就是，蔡英文不要『贏筊還要贏話』，贏就贏了講這種話有什麼用？」