選罷法2漏洞！議員看票數驚呆：罷免陳柏惟比王浩宇容易

▲桃園市議員王浩宇。(圖／ NOWnews 資料照))

▲游淑慧臉書全文。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案 6 日投票通過，同意票數更高達 93 萬多票，韓國瑜也成為史上第一位被罷免的直轄市長，成為外界熱議的話題。對此，台北市議員游淑慧 8 日晚間在臉書提到，有關「選罷法的 BUG 」，直指若以票數來看，台灣基進黨的陳柏惟比民進黨桃園市議員王浩宇還要容易被罷免。游淑慧提到，在錄影節目上討論到罷免市議員的問題， 她認為全台灣最不怕罷免的兩種公職人員，一個是總統、一個是市議員，因為總統另外有罷免的專法，門檻高得不像話，人民根本沒有提案的權利，必須由立法院發動，且通過絕大部分立委的同意。同時指出選罷法的兩大漏洞，第一，「很奇怪吧，人民選的總統，人民卻沒有權力罷免。」至於市議員，選舉的時候是多席次的選制，拿 6％、10％ ，相當於 1 萬多票就可以當選，但罷免的時候，卻變成單一席次的選制。第二，罷免市議員門檻和罷免立法委員一樣，必須要整個選區 25％ 選舉人同意。游淑慧以王浩宇為例，他 2018 年的得票數 1 萬 6000 票，但罷免他卻需要 5 倍的票數，相當於近 8 萬票，暗酸「看懂選罷法之後，大家可以理解，為什麼少數市議員敢作威作福、作妖作怪」，剛好節目中對面來賓是陳柏惟，游淑慧跟他說不好意思，用他舉個例子，若以目前的罷免法來看，反而罷免他是比較有可能，僅需 72781 票，比罷免市議員更容易。（編輯：賴詠璿）