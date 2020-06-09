江蕙被迫關臉書　國民黨問：蔡英文祭出什麼黨紀呢？

高雄市議會議長許崑源在罷韓當晚墜樓身亡，台語天后江蕙在臉書貼文哀悼「放下一切罣礙，安息吧」，引發罷韓支持者群起回文「會唱歌、原來沒道德」，江蕙被迫關閉臉書。國民黨文傳會主委王育敏今天(9)質疑網友言論已經超越人性底線，他質問民進黨，市議員梁文傑、王浩宇相繼消費死者，違反人性，「大家看看民進黨祭出什麼黨紀」、「蔡英文總統躲起來了」，都不講話？王育敏今天在廣播節目表示，政治是無情的，但人性還是底線。最近網路上的言論，已經超越人性底線，對人性最後的尊重完全喪失。許崑源議長往生，卻遭到無情攻擊，就有民進黨市議員梁文傑、王浩宇在第一時間惡劣消費死者，大家都看得很清楚。她請問，民進黨主席蔡英文面對黨公職人員消費死者，為何她完全沒講一句話？民進黨中央怎麼了？「黨公職人員犯下錯誤，民進黨的黨紀在哪裡」？王育敏指出，國民黨考紀會昨天就針對李來希、徐正文發言不當，祭出停權2年的處分，還有網友說「只停權2年，太輕了」，但李來希和徐正文，兩人都只是單純黨員，不是黨公職或民代，大家看看民進黨對市議員梁文傑、王浩宇祭出什麼黨紀？大家都沒看到。王育敏說，蔡英文總統為何躲起來？她身為民進黨主席，應該要有立場與看法；有人批評國民黨考紀處分太輕，但大家看看民進黨民代們消費議長之死，民進黨卻不講話？網友如果要帶風向，是該用是非價值，還是用「政黨的標準」？評斷的價值應該一致，否則「高喊正義價值」未免太廉價。