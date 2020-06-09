高雄代理市長和補選話題敏感　蘇貞昌忙幫陳其邁擋箭

高雄市長韓國瑜遭到罷免，本週即將解除職務，外界關注行政院副院長陳其邁是否為代理市長人選，或參加市長補選。行政院長蘇貞昌今（9）日下午和陳其邁參訪國光生技公司，被問到這個敏感話題，蘇貞昌連忙幫陳其邁「擋箭」，不讓陳其邁回答媒體提問。蘇貞昌僅說，會選擇適當人選來擔任代理市長的工作。陳其邁被視為代理高雄市長的人選之一，也是代表民進黨參加市長補選的不二人選。自從罷韓成功之後，陳其邁公開行程不斷，頻頻曝光。不過，今天上午他接受媒體人周玉蔻廣播專訪時，對於代理市長和補選的相關議題，仍未鬆口。蘇貞昌下午至台中參訪國光生技公司，對於高雄代理市長的議題，他說，行政院尊重高雄市民的決定，罷免結果還要經過中選會的審查，預定這個禮拜五公告結果，行政院尊重中選會的法定職權，如果到時候公告市長去職，基於高雄市民希望市政能夠不要有空窗且繼續運作的期待，以及補選的需要，對於代理市長的人選，行政院會不空白地立刻宣傳。對於人選，蘇貞昌表示，行政院對高雄市民的期待，以及未來補選的需要，會選擇適當的人選，來擔任代理市長的工作。媒體追問蘇貞昌，適當人選（指一旁的陳其邁）今天有在場嗎？蘇貞昌只說：「我對於怎麼樣的人選，都在審慎思考中。」眼見蘇貞昌沒有正面回應，媒體轉而直接詢問陳其邁「副院長有意願嗎？」引起全場大笑。陳其邁笑而不語，蘇貞昌趕緊跳出來幫他解圍表示「這個時候是我回答的時間。」對於藍營現正瀰漫一股「報復性罷免」的氛圍，蘇貞昌說，民主政黨都一樣尊重人民的決定，應該不會有政黨有什麼報復等等，總之選舉結果往往有時候有些情緒波動，大家要尊重選民的決定，同時最重要的，高雄市政讓它穩定持續，任何政黨和公職人員都應該要為台灣民主繼續努力。同時，生活在這塊土地上的人們，尤其有心為公服務的人或政黨，都應該知道一個團結、安定、穩定的台灣，才是全民之福，才是全民期待。至於新北市長侯友宜推薦朱立倫參加高雄市長補選，蘇貞昌則說「我都尊重」。