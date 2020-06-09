巷仔內／如果下任美國總統不是川普？

隨著總統蔡英文進入第二任總統任期，再加上全球新冠肺炎疫情逐漸由爆發期進入第二波，台灣的政界人士似乎應該考慮，如果今年11月3日舉行的美國總統大選，最終結果不是代表共和黨的川普連任，那麼，台灣未來又該何去何從？從最近這幾年台灣政壇的情況看來，原本台灣的國策一向是「親美和中」，但隨著蔡政府執政，「和中」不再，而是將所有的精力全都投入「親美」。本來這也無可厚非，隨著民進黨執政，陸方幾乎全面關閉對台的溝通管道，再加上美國由共和黨的川普執政，其人對中國大陸的態度強硬，蔡政府也勢必走上親美的道路。只不過，隨著中美貿易戰開打，原本川普尋求連任的聲勢大漲，孰料今年先是爆發新冠肺炎疫情，川普抗疫失利，讓其聲勢大跌，接著又因為明尼亞波利斯一起警方執法過當的事情，引發幾乎全球性的反種族歧視事件，再度重創川普的聲勢。因此，如果下任美國總統不是目前正尋求連任的川普，那麼，台灣該怎麼辦？之所以會這麼說，是因為目前代表民主黨競選美國總統的喬‧拜登，除了是美國前總統歐巴馬的副總統外，也一直被視為是美國政壇「親中」，最少是「友中」的政界人士。這一點可以從1999年他曾經大力杯葛《台灣安全加強法》就可以看得出來，他當時曾經表示，1970年代的《台灣關係法》就已經足夠了，美國無需用一個新的法案來挑釁中國大陸。當然，這也成為川普攻擊拜登的主要炮火標的。川普今年4月18日就在推特上發文表示：「拜登是中國的『夢想侯選人』。」近年來，美國國內的政治風向逐漸改變，隨著2017年川普在國家安全報告中，將中國大陸定位為戰略競爭對手，美國國內對中國大陸的態勢就日漸強硬，拜登對中國大陸的態度，也從2019年4月的「中國不是我們（美國）的競爭對手」，丕變為對中態度強硬的鷹派。事實是，今年1月11日蔡英文當選時，拜登是第一個表達公開祝賀與支持的民主黨侯選人。5月22日，拜登受訪時也表示，若中國大陸在香港實施國安法，則美國必須領導全球譴責中國大陸。從這個角度看來，既然共和黨與民主黨的侯選人對中國大陸都是鷹派，那麼台灣應該不太需要擔心美國大選後，對台政策會有什麼樣的改變。這就要回歸到台灣該怎麼定義自身的位置上了。隨著中國大陸與美國之間的利益衝突愈發枱面化，再加上美國一向有政策延續的傳統，短期內，最少到美國大選之前，台美關係都應該不會有太大的變化。這點可以從最近共和民主兩黨罕見地聯手通過了《國防授權法》、《台灣旅行法》、《香港人權與民主法案》可以看出端倪。但問題來了，這樣國家與國家之間的尖銳對立，國際社會的局勢就走回了冷戰時期的局勢，若大選過後，美國政治圈決定要緩和這種激烈對抗，走回溫和主義路線，那麼，一向堅持美國利益優先的美國政壇，又是否會持續將台灣當成對抗中國大陸的牌面？不管執政者是誰，或許在擬定國策時，也要思考「超前布署」，別讓台灣變成中美之間的犧牲者。