從「罷韓」事件看高雄　謝龍介：高雄鄉親敢愛敢恨

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針對「罷韓」，高雄市長韓國瑜表示尊重人民意志，不提任何訴訟，國民黨中央黨部副秘書長謝龍介指出，從整個投票趨勢來看，高雄市民認為韓國瑜參選總統，背離市民對他的高度期待，既然民意做出決定，再去提抗告也沒多大意義，「這1年6個月的市政成績，相信高雄市民有感，祝福高雄市民找到一個更好的團隊」。謝龍介表示，從罷免投票來看，高雄市民確實認為韓國瑜參選總統這件事，背離市民對他的高度期待，若是民意做的決定，再去提抗告，其實沒多大意義1年6個以來，韓市長施政的成績，相信高雄市民有所感受，所以也祝福高雄市民，將來可以找到一個更好的團隊，大家可以做個比較，也許2、3年後，會有更多的高雄鄉親懷念韓市長。目前這個團隊就是告一個段落，這1年6個月，他們在市政並沒辜負高雄市民的期待，只是當時去參選總統，謝龍介說，「很遺憾啦！就是說，高雄鄉親敢愛、敢恨，就是如此而已」。對於外界關心國民黨會派誰參與補選？謝龍介表示，「人情似紙張張薄，世事如棋局局新」，每一張選票在新的局面會有新的思考，尤其民進黨會推出什麼候選人我們不知道，國民黨要固守基本盤，或是以戰養戰、推出新兵歷練，從各種角度思考都會有，定案以後，國民黨中央很快就會針對人選作思考。謝龍介指出，民主政治是相互競爭，但現在只看到民進黨追殺手段，他認為，當我們受到傷害，我們還會捍衛中華民國得來不易的民主的程序，「也許民進黨並不這麼想」，這個交給人民去公評，現在韓國瑜如果不提告，恐怕在外地、戶籍未在高雄的人都無法參選，謝龍介說，必須就地取材，這是國民黨會快速去做的事，選一個棟樑之材。韓粉要韓市長卸下市長職務參選黨主席，謝龍介強調，罷免案成了以後，你要他選黨主席、黨主席是1年多以後的事，這樣不是愛韓國瑜，愛之適足以害之，好像覺得在幫他找位置，那這樣就變成韓國瑜是一個到處在找位置，時時刻刻都在找職位的人，這對韓市長不公平，謝龍介希望，愛韓國瑜、支持韓國瑜的好朋友，應該思考，韓市長要為社會做更多的事情，不在乎職位。謝龍介說，日久見人心，再困難，國民黨都不宜妄自菲薄，高雄鄉親2018年願意給國民黨機會，代表推出好人選，市民還是會給國民黨機會，謝龍介強調，「雖千萬人吾往矣」，候選人必須要有這種心態，你要跟鄉親博感情，南部鄉親是很有感情、很重感情，國民黨只要全力以赴，還是會得到好成績。