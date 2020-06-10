NOW早報／黃捷遭復仇罷免將GG？網抖出「鳳山數據」震驚

黃捷遭復仇罷免準備GG？網抖出「鳳山數據」震驚：好瞎喔
高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，但結果一出引爆各地罷免戰火，其中高雄市議員的黃捷遭開第一槍，罷捷臉書社團重啟，目前第一階段已經達標。對此，就有網友就貼文指出，「小弟我去看了一下中選會的網站，這次罷韓，鳳山區有 29 萬 4083 位選舉人，然後投出 11 萬 7795 張罷韓票，等於鳳山這次有 40% 的人出門罷韓；而這次一月初大選韓國瑜在鳳山拿了 82432 票，也就是罷韓 11 萬 7 對上挺韓 8 萬 2 ，這樣想罷掉黃捷根本不行。」
此文一出，網友紛紛留言「用邏輯想也知道，韓國瑜是在巔峰時拿到 8 萬 2 千多票，現在罷韓 11 萬 7 裡面有多少是跑票的，用想的就知道」、「覺得好瞎喔，罷韓是因為他的所作所為，但黃捷做了啥？這種報復性質的罷免真無聊」、「浪費社會資源，就讓他們去弄吧＝＝」、「到時反對票大於贊同票才好笑」、「你要先確定當初韓的 8 萬現在還有喔！看看罷韓得票數有多少是倒戈的」。
而對於民眾發起罷捷行動再起，黃捷本人則回應，不會反對市民行使公民權，如果連署罷捷，有超過一定比例的鳳山選民認為是她的問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧，盼大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立。
今日天氣／高壓增強水氣北移！各地天氣炎熱、山區午後雷雨
今（ 10 ）天太平洋高壓增強，水氣向北移動離開台灣，清晨北部地區仍有局部短暫陣雨，白天各地大多為多雲到晴的天氣，山區有局部午後雷陣雨，東半部近海也有對流雲系，東半部不定時也有局部短暫陣雨的機率；天氣炎熱，各地高溫約 33 至 35 度，外出請注意防曬並多補充水份。
全球確診創單日新高！世衛：疫情惡化中、結束大流行還早
新冠肺炎疫情大流行，截至台灣時間 9 日清晨 8 點，全球已有至少 7085894 人確診、 405168 人死亡。世界衛生組織（ WHO ）周一警告，全球確診數在近期劇增， 7 日的新增病例更是刷新單日最高紀錄，現在就談疫情結束恐怕言之過早。
反送中滿1年 特首：每人都要學到教訓、香港禁不起亂局
去年的昨天（ 6 月 9 日）在香港發生了反對送中條例的百萬大遊行，可說是反送中運動滿一周年之日，香港特首林鄭月娥今天上午出席記者會，聲稱過去 1 年的經驗，所有人都應吸取教訓，並明白香港承受不了亂局，特別又遭逢新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，大家更應共體時艱。綜合香港媒體報導，林鄭月娥昨日出席行政會議前的記者會上，有現場傳媒問到，是否會因為去年宣佈繼續二讀逃犯條例修訂草案、結果導致後續一連串動盪而後悔，林鄭回應稱，過去 1 年香港面臨的困難大家有目共睹，每個人不論是政府官員、立法會議員還是一般市民，都應汲取教訓，強調香港承受不起亂局。
林鄭月娥也表示，安居樂業是所有港人共同的願望，特別現在受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟普遍衰退，香港就更需要穩定環境，相信是香港人的共同願望，若社會每天都有暴力事件發生，只會讓政府實施的保就業措施成效大打折扣。
遺作首播「8分鐘彩蛋」惹淚 高以翔女友：還沒有勇氣看
藝人高以翔去（ 2019 ）年在大陸錄製真人秀《追我吧》時不幸猝逝，享年 35 歲，他的親人和生前多位好友聞噩耗後相當激動不捨。高以翔曾演出過許多戲劇，出眾的外貌和精湛的演技廣受好評，他生前最後的遺作《怪你過分美麗》於 8 日正式首映播出，女友 Bella 也發文表示支持。
高以翔遺作開播，片尾還加碼放送將近8分鐘的紀念特輯，不管是讀劇本、上裝、對戲，從開拍到殺青，高以翔每一幕的笑顏總令人備感溫暖，其中他還在片場親自替大家泡咖啡，大方和來探班的粉絲們合照並送禮物，種種貼心的暖舉、溫柔帥氣的模樣永遠留在每一位工作人員心中。
電費每次破萬！人妻忍痛「神決定」秒變2275元 全場跪了
你是否每次收到電費帳單的時候，都被上頭的金額嚇到呢？近日就有一名人妻在「爆廢公社二館」貼文指出，家裡是 4 層透天厝的格局，家電幾乎是吃電怪獸，一樓就有冰箱兩台、還有 24 小時開著的熱水器、廚房一堆電器、飲水機、洗衣機等等；至於 2 樓、 3 樓則是有冷氣、小型冰箱； 4 樓則是 KTV 視聽室，由於家裡又有小孩，如果沒出門，基本上冷氣 24 小時是一定的，冬天則是開暖氣。而這樣下來，每次帳單夏天都是 1 萬 3 千多，冬天也要 6 千，就這樣繳了 8 、9 年，他更提到「最後自己忍痛把所有大型的家電都改成一級變頻節能，例如冷氣、冰箱、洗衣機等等」結果一換，最新一期的電費竟變成 2275 元，比以往夏天同期省下 1 萬元。
對此，網友則議論紛紛「天阿！全換一級變頻嗎？口袋要很深啊....」、「其實真的早換也好，一年下來電器的錢都回本了」、「以前用不是變頻的每次電費快五千，改變頻冷氣就變三千初，省蠻多」、「傻眼，原來變頻可以差到一萬喔，我先跟我老公商量一下」、「其他的我覺得還好，冷氣一定要變頻，吹兩年直接省回來」、「嗚嗚嗚我跪了，全換變頻沒錢啦哈哈」。（編輯：許苡晴）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。