NOW早報／黃捷遭復仇罷免將GG？網抖出「鳳山數據」震驚

黃捷遭復仇罷免準備GG？網抖出「鳳山數據」震驚：好瞎喔





高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，但結果一出引爆各地罷免戰火，其中高雄市議員的黃捷遭開第一槍，罷捷臉書社團重啟，目前第一階段已經達標。對此，就有網友就貼文指出，「小弟我去看了一下中選會的網站，這次罷韓，鳳山區有 29 萬 4083 位選舉人，然後投出 11 萬 7795 張罷韓票，等於鳳山這次有 40% 的人出門罷韓；而這次一月初大選韓國瑜在鳳山拿了 82432 票，也就是罷韓 11 萬 7 對上挺韓 8 萬 2 ，這樣想罷掉黃捷根本不行。」





此文一出，網友紛紛留言「用邏輯想也知道，韓國瑜是在巔峰時拿到 8 萬 2 千多票，現在罷韓 11 萬 7 裡面有多少是跑票的，用想的就知道」、「覺得好瞎喔，罷韓是因為他的所作所為，但黃捷做了啥？這種報復性質的罷免真無聊」、「浪費社會資源，就讓他們去弄吧＝＝」、「到時反對票大於贊同票才好笑」、「你要先確定當初韓的 8 萬現在還有喔！看看罷韓得票數有多少是倒戈的」。



而對於民眾發起罷捷行動再起，黃捷本人則回應，不會反對市民行使公民權，如果連署罷捷，有超過一定比例的鳳山選民認為是她的問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧，盼大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立。



▲網友透露此次鳳山區同意罷免韓國瑜的票數大於韓總統大選鳳山區得票。（圖／翻攝 PTT） 今日天氣／高壓增強水氣北移！各地天氣炎熱、山區午後雷雨





今（ 10 ）天太平洋高壓增強，水氣向北移動離開台灣，清晨北部地區仍有局部短暫陣雨，白天各地大多為多雲到晴的天氣，山區有局部午後雷陣雨，東半部近海也有對流雲系，東半部不定時也有局部短暫陣雨的機率；天氣炎熱，各地高溫約 33 至 35 度，外出請注意防曬並多補充水份。





全球確診創單日新高！世衛：疫情惡化中、結束大流行還早





新冠肺炎疫情大流行，截至台灣時間 9 日清晨 8 點，全球已有至少 7085894 人確診、 405168 人死亡。世界衛生組織（ WHO ）周一警告，全球確診數在近期劇增， 7 日的新增病例更是刷新單日最高紀錄，現在就談疫情結束恐怕言之過早。



▲新冠肺炎疫情全球大流行。（示意圖／Pixabay）

反送中滿1年 特首：每人都要學到教訓、香港禁不起亂局





去年的昨天（ 6 月 9 日）在香港發生了反對送中條例的百萬大遊行，可說是反送中運動滿一周年之日，香港特首林鄭月娥今天上午出席記者會，聲稱過去 1 年的經驗，所有人都應吸取教訓，並明白香港承受不了亂局，特別又遭逢新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，大家更應共體時艱。綜合香港媒體報導，林鄭月娥昨日出席行政會議前的記者會上，有現場傳媒問到，是否會因為去年宣佈繼續二讀逃犯條例修訂草案、結果導致後續一連串動盪而後悔，林鄭回應稱，過去 1 年香港面臨的困難大家有目共睹，每個人不論是政府官員、立法會議員還是一般市民，都應汲取教訓，強調香港承受不起亂局。



林鄭月娥也表示，安居樂業是所有港人共同的願望，特別現在受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟普遍衰退，香港就更需要穩定環境，相信是香港人的共同願望，若社會每天都有暴力事件發生，只會讓政府實施的保就業措施成效大打折扣。



▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝自《香港 01 》）

遺作首播「8分鐘彩蛋」惹淚 高以翔女友：還沒有勇氣看





藝人高以翔去（ 2019 ）年在大陸錄製真人秀《追我吧》時不幸猝逝，享年 35 歲，他的親人和生前多位好友聞噩耗後相當激動不捨。高以翔曾演出過許多戲劇，出眾的外貌和精湛的演技廣受好評，他生前最後的遺作《怪你過分美麗》於 8 日正式首映播出，女友 Bella 也發文表示支持。





高以翔遺作開播，片尾還加碼放送將近8分鐘的紀念特輯，不管是讀劇本、上裝、對戲，從開拍到殺青，高以翔每一幕的笑顏總令人備感溫暖，其中他還在片場親自替大家泡咖啡，大方和來探班的粉絲們合照並送禮物，種種貼心的暖舉、溫柔帥氣的模樣永遠留在每一位工作人員心中。



▲高以翔認真工作的模樣。（圖／愛奇藝提供）

電費每次破萬！人妻忍痛「神決定」秒變2275元 全場跪了



你是否每次收到電費帳單的時候，都被上頭的金額嚇到呢？近日就有一名人妻在「爆廢公社二館」貼文指出，家裡是 4 層透天厝的格局，家電幾乎是吃電怪獸，一樓就有冰箱兩台、還有 24 小時開著的熱水器、廚房一堆電器、飲水機、洗衣機等等；至於 2 樓、 3 樓則是有冷氣、小型冰箱； 4 樓則是 KTV 視聽室，由於家裡又有小孩，如果沒出門，基本上冷氣 24 小時是一定的，冬天則是開暖氣。而這樣下來，每次帳單夏天都是 1 萬 3 千多，冬天也要 6 千，就這樣繳了 8 、9 年，他更提到「最後自己忍痛把所有大型的家電都改成一級變頻節能，例如冷氣、冰箱、洗衣機等等」結果一換，最新一期的電費竟變成 2275 元，比以往夏天同期省下 1 萬元。



對此，網友則議論紛紛「天阿！全換一級變頻嗎？口袋要很深啊....」、「其實真的早換也好，一年下來電器的錢都回本了」、「以前用不是變頻的每次電費快五千，改變頻冷氣就變三千初，省蠻多」、「傻眼，原來變頻可以差到一萬喔，我先跟我老公商量一下」、「其他的我覺得還好，冷氣一定要變頻，吹兩年直接省回來」、「嗚嗚嗚我跪了，全換變頻沒錢啦哈哈」。（編輯：許苡晴）



