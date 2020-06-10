承諾建設高雄　蔡英文：讓高雄更好更進步　沒人是輸家

高雄市長韓國瑜遭到投票罷免，市長補選之戰即將開打，兼任民進黨主席的蔡英文總統今（10）日首度對外表態，她說，建設高雄是她的承諾，不管誰當市長，政府都會建設高雄，不會忘記這個承諾。「只要好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄市跟高雄市民都會是贏家」。蔡英文下午在民進黨中執會前發表聲明指出，選舉跟罷免都是人民的基本權利，高雄市民這次用民主方式替自己家鄉做出決定，大家都必須尊重。更重要的是，這次投票結果對所有政黨跟政治人物來說，都應該有所警惕，人民可以賦予政治人物權利，但是也可以收回。這個國家，人民才是主人，承擔公職就應該全力以赴。蔡英文表示，投票已經結束，她希望各方面可以理性面對，也能沈澱心情。對於韓國瑜不提出罷免無效之訴訟，以及多次批評有「罷韓國家隊」在抹黑他。蔡英文表示，韓所做的決定，民進黨尊重。至於所謂「罷韓國家隊」的說法，是有偏頗的，這一次罷免案的結果是高雄市民展現集體意志，政府的角色是確保人民行使權力的時候不會受到干擾，這是政府應該承擔的責任，也必須要扮演的角色，沒有所謂罷韓國家隊的問題。外界關注，高雄市長補選的人選是不是陳其邁？蔡英文表示，高雄市長補選的提名人，民進黨會有機制做決策。相信對高雄的建設，還有對高雄的承諾，都會納入人選的考量。近日有網友發現，在google上打出亂碼，竟會出現「陳菊 善款」的關鍵字。對此，蔡英文說，很多人都有這個疑問，這個事情是否有人為操控在裡面，是必須要去釐清的事情。希望社群平台都應該有所提防，希望民眾可以提高警覺，不要被這種操作的方式所誤導。在罷韓過後的當晚，高雄市議長許崑源墜樓身亡，引發各界熱議，國民黨主席江啟臣日前批評蔡英文沒有約束參政同志發言、也沒表達哀悼之意。對此，蔡英文回應，民進黨在第一時間就已經表達哀悼之意，也希望家屬節哀保重，後續調查也有檢調在進行當中。蔡英文說，她要再一次強調，任何生命的逝去，不分黨派，民進黨都同感悲傷跟哀悼。但是無論任何人或團體，都不應該消費逝者，她也呼籲不分各黨派的支持者都應該保持理性。