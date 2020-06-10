吃蚵仔煎象徵罷柯？蔡英文：唉，想像力太豐富

兼任民進黨主席的蔡英文下午主持民進黨中執會，在會前受訪時，被問到吃蚵仔煎是否有針對柯文哲的解讀，蔡先是「唉」了一聲，一旁的民進黨副秘書長林鶴明接著說，蚵仔煎是無辜的。蔡英文又說，這個想像力太豐富了。
蔡英文表示，政治人物尤其民選政治人物，都是由選票支持出來的，對人民都有責任，我們要盡全力把我們事情做好，這才是我們的本份。
另一方面，柯文哲今天受訪時則妙答「我每天都吃空心菜」，覺得這樣的解讀很無聊。
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兼任民進黨主席的蔡英文下午主持民進黨中執會，在會前受訪時，被問到吃蚵仔煎是否有針對柯文哲的解讀，蔡先是「唉」了一聲，一旁的民進黨副秘書長林鶴明接著說，蚵仔煎是無辜的。蔡英文又說，這個想像力太豐富了。
蔡英文表示，政治人物尤其民選政治人物，都是由選票支持出來的，對人民都有責任，我們要盡全力把我們事情做好，這才是我們的本份。
另一方面，柯文哲今天受訪時則妙答「我每天都吃空心菜」，覺得這樣的解讀很無聊。
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