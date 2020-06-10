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吃蚵仔煎象徵罷柯？蔡英文：唉，想像力太豐富

記者鄭宏斌／台北報導-2020-06-10 14:53:24
▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者陳明安攝，2020.06.10）
蔡英文總統昨（9）日晚間應基隆市長林右昌之邀，到基隆廟口夜市大啖美食，其中吃了「蚵」仔煎，被外界穿鑿附會說是針對台北市長柯文哲而來，有「罷柯」意味。蔡英文今天下午受訪時，被記者問到這一題，先是「唉」了一聲，然後說，想像力太豐富了。

兼任民進黨主席的蔡英文下午主持民進黨中執會，在會前受訪時，被問到吃蚵仔煎是否有針對柯文哲的解讀，蔡先是「唉」了一聲，一旁的民進黨副秘書長林鶴明接著說，蚵仔煎是無辜的。蔡英文又說，這個想像力太豐富了。

蔡英文表示，政治人物尤其民選政治人物，都是由選票支持出來的，對人民都有責任，我們要盡全力把我們事情做好，這才是我們的本份。

另一方面，柯文哲今天受訪時則妙答「我每天都吃空心菜」，覺得這樣的解讀很無聊。

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