影／韓國瑜痛心還原許崑源輕生真正原因　與「三個聲明」

高雄市議長許崑源於罷韓投票揭曉後墜樓身亡，高雄市長韓國瑜今天(10)出席國民黨於高雄舉行的「行動中常會」，他公開還原許崑源墜樓前與家人談話的過程，證實許崑源與外傳的「賭很大跳樓」無關，不齒外界的政治抹黑，譴責抹滅人性。
身為中常委的韓國瑜下午二時三十分出席行動中常會，他以地主之誼坐在台前，位子在黨主席江啟臣的旁邊。會議一開始，江啟臣致完詞後，由高雄市長韓國瑜發言。韓國瑜說，如果大家在一年前來到高雄， 一定充滿歡喜，他會一一擁抱大家，但今天，大家心情複雜，甚至哀傷與憤怒。白雲蒼狗、變化莫測，人生很多事無法預判。韓國瑜隨即發表以下幾點重大聲明。
第一、罷免事件與國民黨無關。這是高雄市民對韓國瑜團隊的同意票、否定票、棄權票。很多以訛傳訛，說黨主席江啟臣不關心高雄，祕書長李乾龍置之不理，都是大錯特錯，「江啟臣多次來高雄關心，我非常謝謝他，祕書長李乾龍選前幾天，都待在高雄盡心盡力，希望謠言止於智者，不要再傳播錯誤訊息」。
第二、高雄市民投下罷免票與國民黨無關。身為市長，也是黨員，必須勇敢面對問題，不能牽拖，哀怨國民黨不幫韓國瑜，這是不對的。這是市民不管什麼原因，所投下的票，與國民黨無關。請外界不要唱衰國民黨。
第三、議長之死被不實指控，甚至身後持續追殺，請問台灣人的善良、厚道，到哪裡去了？人死為大，往生者最大才對。韓國瑜接著還原許崑源跳樓前的最後景象。
韓國瑜說，「在許崑源跳樓自殺之前，他與妻子、女兒聊天，感嘆台灣民主怎麼會這樣？他說活著，還有什麼意思？他女兒勸他後，去洗澡，他就跳下去」。韓國瑜不滿接著說，「為何有人還要抹黑他？請大家告訴大家，不能被惡意的抹滅。鄭南榕為了擔心台灣而自焚，議長許崑源也同樣基於擔心台灣的民主、擔心高雄前途而死，為何鄭南榕是英雄，卻把議長許崑源變成狗熊，這太惡劣，太惡毒」、「請各界了解，許崑源選擇輕生，是因為他擔心高雄的前途，感到難過與憤怒，所以選擇這條路」、「我必須還原事實，找到真相」。
韓國瑜最後表示，這次六月六日最讓他難過的是許崑源議長的事，「很抱歉，我心情很沉重，請中常委們理解，我本來應該盡地主之誼，擁抱大家，這城市應該要繼續發展下去，請大家繼續幫助高雄」。韓國瑜講完話後，因為另有市政行程，隨即離開國民黨中常會。
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