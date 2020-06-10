超過懲戒時效　獵雷艦案前海軍司令獲判免議

去年二月監察院彈劾海軍前司令陳永康、前副司令蒲澤春，移送公懲會。公懲會今日宣布，認定2人有監督不周之疏失，本應予降1級懲戒處分，但超過5年懲戒時效，判決免議。監察院移送的資料指出，國防部前核定海軍「康平專案第2階段」投資綱要暨總工作計畫，以國艦國造方式籌購6艘獵雷艦，於民國102至114年度執行，陳永康與蒲澤春核定所屬簽報按廠商需求，大幅放寬「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」。陳、蒲未督促所屬審慎規劃方案，肇致「康平專案」建案任務失敗，影響國家安全至鉅。另外，時任高雄市政府海洋局長王端仁、行政院農業發展委員會漁業署研究員陳文深，於105年10月7日赴慶富造船公司協調興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，言行不當，強烈斲傷行政機關廉明公正形象。因此，陳永康、蒲澤春、王端仁、陳文深違反公務員服務法規定，有重大違失，依法提案彈劾，去年2月1日移送公務員懲戒委員會審理。公懲會審理後，認為王端仁、陳文深引致社會大眾認為偏袒特定廠商的不良觀感，損害機關形象及政府信譽，判決兩人申誡。陳永康、蒲澤春部分，公懲會認為兩人有監督不周疏失，均應予降1級的懲戒處分。但陳永康及蒲澤春應受懲戒行為終了之日為102年11月28日，移送公懲會繫屬之日為108年2月1日，已超過5年，依公務員懲戒法規定判決免議。公務員懲戒法第20條規定，受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬公務員懲戒委員會之日止，已逾5年者，不得予以減少退休（職、伍）金、降級、減俸、罰款、記過或申誡的懲戒處分。同法第56條第3款規定，懲戒案件已逾第20條規定之懲戒處分行使期間者，應為免議的判決。