沈富雄讚韓國瑜下台身影可圈可點！勸韓再做這「2件事」

▲沈富雄發文全文。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

高雄市長韓國瑜即將自市政府「畢業」，他今（10）日在國民黨的行動中常會上再次自述心情，直言人世間很多事情無法預判，但黨主席江啟臣對高雄很幫忙，「罷免案跟國民黨無關，請外界不要唱衰國民黨」。對於韓國瑜的下台身影，前立委沈富雄認為「可圈可點」，但勸韓國瑜再做這 2 件事，則將更為美滿、讓人懷念。沈富雄今（10）日臉書以「韓國瑜的下台身影」為題發文，認為「韓市長畢竟不笨，而且調適得很快，被罷免後 48 小時內的表現可圈可點」。而沈富雄進一步韓國瑜再做到的 2 件事如下：1.勸退「罷捷」黃捷在市議會諸多反韓的議員中，其言行在韓粉的眼中不算最可惡，只是她的「兩眼翻白」的神來一舉令人印象深刻，以此罷她，恐不成比例原則，如果請孫大千細數韓市長的仇家，她恐怕也不在前十名，現在罷她，出氣而已，韓國瑜如果出面勸止「罷捷」，應是美事一樁。2.勸止凱道集會由韓粉及藍營的一些周邊團體所發起的凱道示烕及追悼議長集會更會是一場有欠思慮的暴氣示弱之舉，韓市長尤應加以勸止。先前韓國瑜呼籲「民調不回答」、「罷免不投票」，都發揮了有效的「蓋牌」效應，化解了結果懸殊的尷尬場面，計劃中的凱道群眾集會一定會讓人想起當年韓粉環島呼群保義的盛況，如此的撫今追昔又何苦來哉？沈富雄最後感慨，韓市長的暴起暴落使他想起雍正時代的年羮堯，並再度向韓國瑜喊話，「下台身影之美，可使古今雙雄高下立判，老夫之言，何妨聽之」。（編輯：倪浩軒）