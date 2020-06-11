上凱道遭勸退　韓粉嗆韓國瑜「沒Guts就別講話了」

「沒有Guts就不要講話」，更說「我們不是韓粉了，我們是庶民、是中華民國粉。」

韓國瑜罷免案6日成案，他選擇接受結果，並不會提出任何訴訟，在他明日解職後，中央將指派代理市長，並舉辦補選，但還是有部分韓粉不願接受這樣的結果。

民主監督聯盟總召集人黃正忠在8日凌晨申請凱道路權，號召韓粉13日上凱道表達對民進黨政權的不滿、以及悼念已故的高雄市議長

韓粉為了幫被罷免的韓國瑜出口氣，申請路權、號召13日、14日上凱道抗議，卻遭韓國瑜與挺韓大將杏仁哥反對。發起活動的韓粉黃正忠怒嗆，要韓國瑜許崑源。但黃正忠證實，韓國瑜、杏仁哥都有私下請人來勸退他，原因是希望不要造成社會混亂、讓大家沉澱，對此，黃怒嗆韓國瑜、杏仁哥龜縮，「奉勸韓國瑜不要拋棄台灣人民，不要臨陣脫逃，這就是台灣真正民主，我為什麼要發起活動、承擔活動責任？因為我看不下去了！」但媒體追問，此次活動如果主軸是不滿韓國瑜被罷免，若韓本人也不願意參加，是否失去正當性，對此黃回嗆韓「我們沒有聲援韓國瑜 那天主題是慟，非常痛心，是非不分、假民主真鬥爭，如果今天你韓國瑜沒擔當、沒guts，那你不要講話了，讓我們庶民講話，要展現民主團結，我們不是韓粉了 我們是庶民、中華民國粉。」