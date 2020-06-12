高雄市長補選拋「藍白合作」　藍委批民眾黨別吃豆腐

針對蔡壁如受訪提

，民眾黨發出聲明指出，不在於與國民黨共推人選，而是提名「在地」、「優秀」以及「無黨籍」人選來尋求與其他政黨合作，合作對象不限於國民黨；若未符合三大條件，與其他政黨合作之空間較小。

知情人士指出，國民黨內部分人士拋出

▲高雄市長補選在即。台灣民眾黨立委蔡壁如11日受訪時拋「藍白合作」。（圖／記者呂炯昌攝）

在韓國瑜遭罷免後，高雄市長補選在即。台灣民眾黨立委蔡壁如昨（11）日受訪時拋「藍白合作」，希望能夠合作共推無黨籍候選人。 對此，國民黨批不要吃他們豆腐，兩黨可以在議題上合作，讓民眾看到福國利民的政策。國民黨團總召林為洲今(12)日受訪表示，民眾黨提出「藍白合作」是在吃國民黨豆腐，民眾黨現在自己自身難保，國民黨不排除在議題上合作，例如日前與時代力量、民眾黨的等黨團總召一同召開記者會，提出司法改革，而不是讓民眾看到為了利益、權謀而合作，而是看到福國利民的法案、一同監督執政黨。「藍白合作」國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強10日接受電台專訪，被問到國民黨該如何布局高雄市長補選。羅智強建議，萬一國民黨找不到好的人選，不自行派人，可以考慮「藍白拖」，找民眾黨主席合作，共同推派人選。「藍白合作」是因為認同柯文哲的兩岸政策主張，馬英九政府的「九二共識」不被民進黨政府與獨派所接受，柯文哲的「兩岸一家親」言論、市長任內持續推動雙城論壇較獲得國民黨所認可，因此認為在特定議題上有合作的空間。