台美合作培育人才　蔡英文：強化雙語能力、數位技能

▲蔡英文總統今（12）日出席人才循環大聯盟白皮書發表會，AIT處長儷英傑、立法院長游錫堃也出席。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.06.12）

台美關係再進一步！由台美合作成立的「人才循環大聯盟計畫」，今（12）天發表白皮書。蔡英文總統出席白皮書公開發會，蔡英文致詞時宣示，「要把台灣打造成國際人才中心」。她也說，現在全球供應鏈因為疫情的衝擊正在轉移，台灣已做好準備，要把握機會在全球供應鏈中扮演重要角色。面對這些挑戰跟機會。在人才培育上，要特別強化兩個面向：雙語能力、數位技能。這場人才循環大聯盟白皮書發表會有許多政治要角出席，包括蔡總統、美國在台協會（AIT）處長儷英傑、立法院長游錫堃、立法院數位國力促進會會長劉世芳、國發會主委龔明鑫、外貿協會董事長黃志芳等人。儷英傑致詞表示，「人才循環大聯盟計畫」（TCA）是去年四月由美國在台協會及台灣多個機關共同成立的，這是一項公私部門合作夥伴關係，旨在透過促進台灣與美國（和其他理念相近夥伴）之間人才的流通，培養一群有能力、與國際接軌並精通數位科技的專業人才。儷英傑指出，美台共同成立TCA，是希望達成四個目標。包括在數位時代重現台灣經濟的成功故事；確保台灣未來仍持續與民主世界堅定相繫；發展台灣最重要的資源：人才；避免人才外流。蔡英文致詞時說，經過這波疫情衝擊，更凸顯產業對創新能量的需求，無論是對接觸史的追蹤、使用科技系統提升資源配置的效率，基於工作跟學習，對於數位科技的創意使用，發展這些工具的關鍵，就在培養更多新創人才。蔡英文表示，現在全球供應鏈，也因為疫情的衝擊正在轉移，台灣已經做好準備，要把握機會，在全球供應鏈中扮演重要角色。面對這些挑戰跟機會。在人才培育上，要特別強化兩個面向：雙語能力、數位技能。蔡英文指出，為了達到2030年雙語國家的目標，這些年來已經透過政策，讓不同年齡階段強化英語學習。在國小教育，鼓勵開設英語課程，在大學教育，補助設立全英文教學研究中心，同時也組織許多商業英語課程，提供給高階管理人士。為了讓國際人才在台生活更便利，正積極推動政府機關和銀行都可以使用英文溝通。也計畫設立金融人才的訓練中心，提供這方面人才。蔡英文說，在數位技能方面，要培育更多數位科技人才，投入人工智慧、資訊與通信科技，與網路安全等產業發展，繼續提供更多客製化的課程，回應產業需求，也鼓勵國際企業共同參與。也協助更多台灣年輕專業人才前往國際學習、工作，讓他們帶回更多新的技能。「產業全球化是我們的目標」，蔡英文表示，2018年至今，已發出720張就業金卡給來自全球的優秀人才，未來將鬆綁相關管制，僱用更多外國專業人才，同時提供更多政策誘因，讓更多公司願意聘僱國際人才。除了高階管理人才，也希望吸引全球頂尖大學學生來台學習、實習、工作，用這份白皮書裡面的話來說，就是要把台灣打造成國際人才中心。