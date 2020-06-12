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快訊／行政院下午16時將宣布楊明州代理高雄市長

記者鄭宏斌／台北報導-2020-06-12 15:01:19
▲高雄代理市長楊明州（圖／記者郭俊暉翻攝）
遭到投票罷免的韓國瑜今（12）日起解除高雄市長職務，代理市長的人選這一週以來眾說紛紜，直到昨天下午才傳出消息，行政院已內定高雄市政府參事楊明州擔任代理市長。中選會今天15時正式公告韓國瑜的罷免結果，行政院也預計16時舉行記者會，公布代理市長人選。

楊明州畢業於成功大學土木所，1984年進入高雄市政府服務，歷任工務局工程科科長、建管處長、養工處長、工務局副局長、局長、市長室參事。後來擔任過陳菊市府的副市長、韓國瑜市府的秘書長，總計在高市府任職36年，歷任9位市長（含3位代理市長），行政歷練豐富。
 

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