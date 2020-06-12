行政院宣布楊明州代理高雄市長　明早10點交接

高雄代理市長千呼萬喚始出來！韓國瑜今（12）日解除高雄市長職務，行政院也在下午宣布，高雄代理市長由原高市府參事楊明州接任，明天早上10點在高雄市政府四維行政中心交接，由行政院秘書長李孟諺監交。行政院發言人丁怡銘舉行記者會表示，行政院長蘇貞昌昨天下午5點多約見楊明州，肯定楊從基層做起，在高雄市府服務36年，先後擔任陳菊時期的副市長，韓國瑜時期的秘書長。楊對市政嫻熟，也獲各界好評。蘇貞昌期許他能穩定市政、辦好補選選務，楊也向蘇表達，願意全力以赴，做好階段性任務。楊明州民國45年10月13日生，天秤座。學歷為成功大學土木工程研究所碩士，曾任高雄市政府工務局下水道工程處處長、工務局養護工程處處長、工務局建築管理處處長、工務局副局長、工務局局長、副秘書長、秘書長、副市長、參事。中選會已公告高雄市長補選日期為8月15日，是否時程太快？丁怡銘表示，中選會是獨立機關，尊重中選會對選舉時程的安排，也尊重中選會的職權，相信在辦理選務上，有其專業判斷。媒體追問，是否由行政院副院長陳其邁投入市長補選？副院長的遺缺由誰接任？丁怡銘說，現在中選會剛公告罷選結果和選舉時程，至於投入補選的時間，尊重陳其邁個人的安排，現在也不是討論副院長接任人選的時候。