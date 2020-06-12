後韓流時代！李艷秋：韓國瑜慘敗耗掉中華民國翻身的能量

▲李艷秋評論後韓流時代的政局演變。（圖／翻攝自李艷秋臉書）

韓國瑜正式揮別高雄，並且對外宣布不會接受任何職務、不會參與任何組織，可說是暫時告別政壇。隨著韓國瑜退出舞台，曾經人氣滔天的韓流現象也無異於徹底結束。對此，資深媒體人李艷秋 5 點分析後韓流時代，認為「韓國瑜的慘敗，耗掉了真正的中華民國可能翻身的能量」。李艷秋今（12）日在臉書以「再見了！韓國瑜」為題發文，形容韓國瑜從風光當選高雄市長到如今慘遭罷免，宛如「煙火般的 18 個月啊！」此刻再追究過往種種顯得幸災樂禍、不夠厚道，因此李艷秋 5 點分析未來的政壇走勢：1.韓流結束了。韓流因韓國瑜而起，也將因韓國瑜而散；即使韓粉依然忠誠，但熱力與動員力都會快速降低，加上韓國瑜也聲言要沈潛，失去了支持目標，韓流就只能是曾經了。2.韓國瑜珍重再見，後會無期。近 94 萬票，如此驚人的罷免票數，不但讓韓國瑜的神話幻滅，也阻斷了韓國瑜的再起之路。雖然這是仇恨動員，雖然國家隊嚴重犯規，但是現實很殘酷的顯示，當初投票給韓國瑜的人後悔了。韓國瑜用「還有 130 萬人沒投票，表示多數市民不支持罷免」這個說詞，暴露出當初要支持者不投票，只是預先佈置下台階，除了自我安慰，沒有什麼意義。背負著「史上第一位被罷免的市長」，要圖謀再起，難度真的很高。3.高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱。不是高雄人喜歡民進黨，（真喜歡就不會有韓市長了），而是沒有別人可選。韓國瑜雖然上任沒多久就跑去選總統，不過韓團隊市政做得不差，這些人才是韓國瑜從各地求來的，其中兩位副市長表現亮眼，如果披掛上陣，國民黨尚可一搏，只不過他們都沒有遷籍高雄，仍然只是過客罷了。4.中華民國和國旗將成為蔡英文及民進黨的工具。在民進黨長期台灣意識主導下，國旗國號早已不是主視覺，韓國瑜這段時間的造勢，喚起隱藏壓抑護衛中華民國的熱血，這批中華民國粉的數量，讓蔡英文也無法忽視，選後在正式場合稱中華民國以及掛國旗的次數明顯變多，但是蔡英文黨政軍情媒一手抓，國旗國號在她的詮釋下，已經產生質變。韓國瑜的慘敗，耗掉了真正的中華民國可能翻身的能量。5.罷韓案的過關，最感到驚心動魄的，應該是對岸。表面不討論，私下的感嘆羨慕絕對蔓延。台灣和大陸，彼此制度及生活方式的距離，不是台灣海峽，而是南極和北極。（編輯：倪浩軒）