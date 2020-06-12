楊明州代理高雄市長　強調人事穩定為主、重大建設不中斷

▲高雄市政府參事楊明州確定接任代理市長，明天上午十時將交接。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.12）

▲楊明州高市府工務局基層出身，在高雄市政府任職36年，曾歷任高雄市前市長陳菊的副市長和韓國瑜任內的市府秘書長。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.12）

前高雄市長韓國瑜遭罷免解職後，行政院於今(12)日公布高雄市的代理市長為楊明州；楊明州在記者會時表示，在這2個月內的任期內，將以延續市政、穩定人事為主，所有重大建設將不中斷，而防汛、防颱、防疫與接受議員總質詢，及辦理高雄市長補選是目前的重點。中央選舉委員會今日下午公告高雄市長韓國瑜罷免案通過，韓國瑜解除市長職務，行政院隨即舉行記者會宣布楊明州代理市長，並訂於13日上午10時舉行交接，由行政院秘書長李孟諺監交。楊明州指出，接下代理市長，對他來說是一個重責大任，他以身為高雄人為榮，也以高雄市政府公務員的一分子為榮，基於讓高雄市政府的人事穩定，讓巿政能夠順利推展，不致於中斷的使命感，所以毅然接下這個職務。楊明州強調，代理期間他會以「看守」為主，而不是「過渡」，把1天當成3、4天用。代理期間，各局處首長會以現有的副首長、參事或顧問來代理，不會臨時找外面的人，人事完全以穩定為原則；不過，楊明州並沒有提及新任副市長的人選。另外，韓國瑜任內推動「振興購物嘉年華」的活動，活動期間6月1日至8月31日，活動的摸彩券或消費抵用券是否仍有效？楊明州表示，他還要了解一下是否符合行政正義，會兼顧保護同仁不觸法，以及市民及商家的權益。楊明州說，他明天宣誓就任後，會將市長室從市府鳳山行政中心遷回四維行政中心，這裡局處比較多，他也比較習慣在這裡辦公。楊明州唯高市府工務局基層出身，在高雄市政府任職36年，曾歷任高雄市前市長陳菊的副市長及韓國瑜任內的秘書長；韓國瑜遭罷免，由於所遺任期超過2年，中選會決議8月15日補選高雄市長，期間由楊明州代理市長，至補選完成。