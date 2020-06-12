許崑源頭七追思會會場外現彩虹　江啟臣、韓國瑜到場

高雄市議長許崑源6日於自家住處墜樓身亡，並由副議長陸淑美成立治喪委員會，今（12）日晚間6點30分於靈堂舉行追思會，現場除播放議長生前影片外，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍及前高雄市長韓國瑜、副市長李四川均出席前參加追思會，並觀看許生前質詢影片，獻上鮮花及蠟燭致意。
高雄市議長許崑源追思晚會開始，主持人市議員陳若翠、邱于軒的引言，隨著背景音樂播放著周傳雄的「黃昏」，去職的韓國瑜也不禁悲從中來，許妻林絲娛和女兒抱頭痛哭。
晚會主持人國民黨高雄市議員陳若翠、邱于軒，在晚會引言上說，高雄政壇再也沒有許崑源，可能也將「前無古人，後無來者」，感念議長最後用生命告訴我們一件事，「人要有正義，社會要有道義」；「6月6日斷腸時」，讓高雄市民心碎，許議長他劃下生命句點，但相信他的精神不滅，為民喉舌、伸張公理、好打不平的精神，將永遠永存在每人的腦海裡。
追思會由國民黨議會黨團主導，於市立殯儀館景行廳搭起超過3百片LED螢幕，近兩層樓高布幕以「永遠敬愛 許議長」為題，懸掛許生前微笑照片，超過3百名民眾持白花席地而坐，晚會開始前，天邊出現晚霞，甚至一度出現彩虹，主持人陳若翠說，感覺就像提醒大家許崑源生前給人溫暖情義。
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