影／吳斯懷批洩軍機　王定宇反嗆烏龍指控

國民黨立委吳斯懷今（13）日透過臉書質疑民進黨立委王定宇屢次洩漏軍事機密，強烈建議國防部應盡速嚴查洩密管道。對此，王定宇則透過臉書反擊，指吳斯懷未經查證，是烏龍指控，如果吳不道歉，就法院見。





吳斯懷表示，針對軍事戰略、軍備研發、武器採購，重大演訓，國防部常常把話說得模糊，這是正確的基本戰略情報策略，真真假假、虛虛實實，就是不想被敵人摸清底細，或是誤導敵人的判斷。王定宇屢次將國軍的底牌公開攤在陽光底下，是在炫耀自己有特殊消息來源？還是告訴大陸我們準備好了？「把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光，是非常愚蠢的行為」。





吳斯懷指出，11日晚間中科院於屏東九鵬基地及台東成功海邊發射飛彈，媒體報導疑似為愛國者或天弓三型增程飛彈，現場工作人員低調不願透露任何飛彈消息，中科院不願評論。王定宇則在臉書表示，中科院確實是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。





吳斯懷批評，王定宇是執政黨立委，又是國防委員會立委，王定宇洩漏軍事機密並非第一次，民進黨主席、蔡英文總統不應該再視而不見。國軍是中華民國的國軍，不是蔡英文的禁衛軍，更不是民進黨的黨軍，為確保軍隊國家化的角色定位，強烈建議國防部應盡速嚴查洩密管道。





對於吳斯懷的指控，王定宇隨後也在臉書發文，反嗆吳斯懷是「烏龍指控」，還酸吳說「舔共、聽習近平訓話的會喪失查證和google 的能力」。





王定宇澄清表示，有關「天弓三」演習的消息，昨天上午9時左右，多家媒體已經公開報導披露，他是在12時左右分享訊息，內容也沒有超出媒體報導內容。至於天弓三的性能則是引自「維基百科」的內容。「請問這洩了什麼密？」





王定宇反嗆，想利用這種指控來洗白自己的媚共行徑，請吳斯懷去查一下，「知道搞錯了，道歉就原諒你，否則任何不查證的烏龍指控，那就法院見」。









