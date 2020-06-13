陳佩琪再開嗆！要求防疫標準一致　兒童議題不可不慎

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，日前不斷開砲質疑中央流行疫情指揮官陳時中決策，「逆時中」言論發酵；陳佩琪今（13）日再度開嗆，要求指揮中心，防疫標準要一致，不應把個人政治立場帶到醫療和防疫裡頭，「小明」該回來就讓人回來。
陳佩琪在臉書上發文，回顧17年前台灣SARS防疫經驗，她很自豪台北市感染專責和平醫院的防疫成績，而今年的新冠肺炎疫情，專業的領導者最重要的工作是想辦法在「防疫成績」和「民生經濟」上取得最大的平衡。
陳佩琪表示，人一生罕有機會坐上神位，若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿，想當防疫大神，需不需用到這種犧牲其他各行各業達到零確診的目標，其實是一門大學問，也值得大家細細討論。
陳佩琪說，指揮中心所謂的「超前部屬」，講白了就是第一線臨床醫師常用的「防衛醫療」，特別是沒經驗的小醫生或曾被醫糾纏身的醫生，自然會發揮到淋漓盡致，既然很多人會用，所以「超前部屬」、「防衛醫療」自是無可厚非。
陳佩琪特別提醒指揮中心，防疫的標準要一致，若沒有「起源地病毒較毒」的理論，那麼「歐美回國」的和「武漢回國」的就要標準一致；關了八大行業的酒吧、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？陳佩琪還開嗆，有勇氣關，就該有guts開，哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行」。
陳佩琪再度引用「小明故事」，指稱「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值。她也呼籲身為兒童福利總管的衛福部長，對於兒童的議題，不可不慎。
最後陳佩琪表示，「醫療、防疫」和「經濟、產業」的發展，或許難兩全，但兩害相權取其輕，希望指揮中心別把個人的政治立場帶到醫療和防疫裡頭，應用自身的專業想辦法尋求人民最大的福祉。
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