藍白牽手1／高市長補選　藍白兩大在野黨共推人選有譜？

▲民眾黨立委蔡壁如日前將戶籍遷往高雄，引發外界「備戰高雄市長補選」的想法，不過蔡壁如本人則表示無意參選。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.02）

▲親民黨籍高雄市議員吳益政。（圖／吳益政臉書）

隨著前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，緊接著而來的高雄市長補選這一仗至關重要。眼見民進黨早早定調由行政院副院長陳其邁為補選人選，甫經歷韓國瑜遭罷免而士氣低迷的國民黨，仍得推派人選投入補選；而身為最大第三勢力的台灣民眾黨，對於創黨後第一個首都市長之戰，也顯得躍躍欲試。針對高雄市長補選這一仗，民眾黨深知光靠自己的力量，並不足以撼動聲勢正旺的民進黨。也因此在10日中午民眾黨例行的黨政會報上，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，定調由黨的正副秘書長、高雄在地的不分區立委張其祿、負責黨內組織相關的不分區立委蔡壁如，以及民眾黨中央委員，負責南台灣地方事務的林富男，五人小組共同研擬對策，初步以「自尋具實力地方人士」或與「其他在野黨共推人選」兩大方向進行。民眾黨內人士表示，蔡壁如與張其祿兩人都有被拿出來討論，不過礙於兩人都是現任不分區立委，加上兩人參選意願都不高，所以已經先排除，「親民黨高雄市議員吳益政、醫師背景的民眾黨高雄服務處主委馮啟彥，以及民眾黨團副主任柯昱安等人，都是現階段討論的人選。」不過知情人士表示，三人的知名度都不高，且民眾黨在高雄的地方勢力不足，無論推派誰出戰，恐怕都不足以撼動補選選情。有鑑於此，與最大在野黨國民黨合作，似乎也並非不可能之事。柯文哲強調，只要是與民眾黨相關理念能夠契合，並且以「無黨籍」身份參與補選的人選，都歡迎各界來討論。而蔡壁如日前接受廣播媒體專訪時，更直言高雄市長補選這一仗，可以複製2014年柯文哲以無黨籍身份，與民進黨合作的模式進行。蔡壁如也向國民黨喊話，「應該要放下過去的成見，希望這次在地方選舉在實現一次2014年柯文哲模式」。