藍白牽手3／綠白失和前車之鑑　2014柯文哲模式難重現

▲柯文哲2014年在民進黨的協助之下，高票當選台北市長。（圖／翻攝柯文哲臉書）

面對即將來臨的高雄市長補選，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，積極在人選議題上爭取話語權。不僅黨主席柯文哲持開放態度，歡迎各黨派提出人選共同合作外，民眾黨不分區立委蔡壁如在受訪時也向國民黨喊話，應當放下過去成見，循柯文哲2014年當選台北市長的模式，在高雄市長補選這一仗共同合作。不過2014年後，柯文哲與民進黨間逐漸失和，甚至到現在已經接近撕破臉，有這樣的前車之鑑，國民黨真的敢與民眾黨合作嗎？2014年台北市長選戰，民進黨與無黨籍的台大醫師柯文哲合作，挑戰國民黨候選人連勝文，最後柯文哲以85萬票入主台北市政府，不過選後民進黨與柯文哲之間也出現裂縫。除了多數民進黨籍的競選團隊成員，在與柯文哲一同進入市府工作後，頻頻傳出發生嫌隙進而離職外，2017年北農總經理吳音寧的風波，也讓柯文哲與民進黨正式撕破臉，雙方更在2018年的台北市長選戰中激烈廝殺，最後柯文哲僅險勝國民黨候選人丁守中三千多票，柯文哲也因此相當怪罪民進黨。眼見當初靠著民進黨的禮讓，而造就了現在的柯文哲，民進黨卻似乎有遭到「反咬一口」的情況，面對柯文哲心腹蔡壁如高喊「藍白合作」，國民黨是否還會埋單？據民眾黨內部人士表示，針對高雄市長補選這一仗，國民黨與民眾黨間不是沒談過，但癥結點在於國民黨無法接受「無黨籍參選」的做法，國民黨方面堅持，要推就要推國民黨籍，並且民眾黨能夠支持。知情人士表示，雖然國民黨不是不能接受民眾黨提人選，國民黨支持，但面對民眾黨現階段傳出的人選，國民黨都認為「太小咖」。「親民黨議員吳益政、民眾黨服務處主任馮啟彥，知名度都太低了。」親藍人士表示，「現階段民眾黨檯面上較有全國知名度的候選人，就只有蔡壁如一個人而已，其他人要國民黨怎麼支持的下去？」不過隨著蔡壁如對外表示沒有參選意願之後，似乎也讓「藍白合作」機率頓時降低。