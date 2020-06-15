陳其邁曾提議釣魚台辦釣魚比賽　蔣萬安嗆：我第一個報名

日本石垣市打算將釣魚台更名為「登野城尖閣」，再度引發台日釣魚台主權爭議。國民黨團今（15）日上午舉辦「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會，質疑民進黨政府對維護釣魚台主權態度軟弱，黨團書記長蔣萬安更點名行政院副院長陳其邁，要他實現2012年當立委時砲轟馬政府保釣不力的建議，儘速舉辦釣魚台釣魚比賽，蔣萬安嗆聲，「我會第一個報名」，但是他嗆陳其邁不敢。蔣萬安表示，面對釣魚台主權被侵犯，民進黨政府與立委們卻如此軟弱、全部噤聲，對日卑躬屈膝，不敢得罪外交部長吳釗燮口中的「大哥哥」，最後可能失去釣魚台領土，讓台灣漁民受傷害。國民黨團提出六項要求，包括請蔡英文與各政黨領袖登上釣魚台宣示主權；立刻召見日本駐台代表表達嚴正抗議；即刻召回駐日代表謝長廷說明交涉過程，並在立法院臨時會要求謝長廷到立院，就台日關係、釣魚台問題向國會報告，接受民意監督。國民黨要也求，政府即刻派遣海巡署在釣魚台海域保護漁民，重啟台日漁業委員會，爭取漁民權益；國民黨團將在臨時會要求朝野政黨發表共同聲明，捍衛釣魚台屬於中華民國領土；最後，請陳其邁落實儘速舉辦釣魚台釣魚比賽的主張，「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」針對國民黨團召開記者會，外交部回應表示，有關日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚台列嶼地籍名稱事，外交部已於第一時間（6月6日）分從台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解本案相關背景。外交部並於同日發布新聞稿，重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。外交部指出，駐那霸辦事處已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請該市務必審慎自制。據中山市長表示，本案石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因中國公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船（去年約30起，本年初至今已達十起），引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。外交部重申，釣魚台列嶼為我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實，也無助於區域安全與穩定。我政府立場一如6日新聞稿所示堅定不變，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。