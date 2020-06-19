全球疫情何時結束？柯文哲大膽預言：可見的時間內都不會

新冠肺炎疫情在全球蔓延，台灣雖然在防疫政策得當的情況下，並未有大流行的情況發生，不過因為邊境封鎖的關係，導致台灣觀光業一片愁雲慘霧，也在期待著疫情退去，重新迎入觀光客。不過台北市長柯文哲今天（19日）在議會進行專案報告時，表示「只要邊境一開放，疫情就會跟這進來」更直言「可見的時間內，疫情應該都不會停歇。」國民黨台北市議員汪志冰在今天議會的專案報告質詢時，直言台北市內的旅館飯店業，因為這波疫情的緣故，受到相當劇烈的影響。台北市觀光商務旅館全國最多，但現在卻僅剩不到10%住客率，6月7日解封後，中南部、離島，飯店一房難求，台北市飯店卻是一人難求。汪批評，北市現有方案都針對場館優惠，根本幫不上任何忙，要想對策拯救觀光旅館，吸引民眾入住，對業者才最實際。國民黨議員陳重文則現場播放「台北今夜冷清清」歌曲，並配上士林夜市蕭條慘況，直言北市觀光產業生意慘淡。柯文哲說，統計數字上，國際觀光有90%都會在台北停留，台北市主要是國際觀光客，花東澎湖幾乎爆滿，台北市沒辦法解決，「做國際觀光影響很大，內需還好」。柯文哲也直言，自己每天都有在關注疫情。「我都觀察24小時以內，全國的疫情數量，以及美國的疫情數量。」柯文哲說，「就我的預估，只要邊境政策一鬆綁一開放，疫情馬上又會重新進來。而且就我的判斷來說，疫情在可見的時間內，應該都不會停歇。」